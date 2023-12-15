侯新北輸賴！賴士葆：侯友宜要奮力追趕

藍委賴士葆接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月15日電（記者 鄭羿菲）《美麗島電子報》15日公布最新民調，其中“侯康配”距離“賴蕭配”僅差距4%，緊追在後。中國國民黨“立委”李德維15日表示，政黨輪替換人做做看是主流民意，過去也在台灣形成一個慣例，國民黨2024正副候選人侯友宜、趙少康持續提出好政策，讓人民有幸福感、信賴感，才是國民黨勝選的最重要關鍵。



國民黨“立委”賴士葆則說，他看了好幾份民調，竟然在新北市民進黨的賴清德微幅領先侯友宜，對侯來說當然要奮力追，以板橋為中心，但民進黨選前之夜搶不到府前凱道，移到板橋舉辦，與侯的造勢場地相距不遠，就是要造成藍綠拚場的印象，衝著侯來的。



《美麗島電子報》15日公布2024最新民調，“賴蕭配”支持度以35.7%居冠，“侯康配”以31.7%居次，“柯盈配”18.6%居三。



賴士葆接受媒體訪問表示，選前之夜大家都會大動員，絕對是一個拚場的時候，但民進黨今年很奇怪，過去一定要搶凱道進行選前之夜，但這次搶不到，就移到新北板橋，他感到非常訝異。他看好幾份民調，賴清德居然在新北微幅領先侯友宜，侯過去在新北市的支持度動輒6成到7成，2022新北市長選舉還大贏45萬票，但竟然輸給賴一點點。

