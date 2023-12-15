國民黨不分區特攻隊　主打專業不忘棒球元素

國民黨召開“國民黨“不分區特攻隊”成軍”記者會。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月15日電（記者 俞敦平）中國國民黨15日上午於中央黨部召開記者會正式宣布“不分區特攻隊”成軍，主打團隊是專業至上，國民黨也是這次大選第三個將棒球元素融入選舉宣傳的政黨。國民黨主席朱立倫在成軍記者會上致詞時呼籲，國民黨的所有成員和支持者，要團結一致在最強的投手2024大選候選人侯友宜的身後，發揮團隊的力量，爭取選舉的勝利。



國民黨15日上午於中央黨部召開“國民黨“不分區特攻隊”成軍記者會”，由國民黨主席朱立倫主持、國民黨“2024“總統”及“立委”競選平台”總發言人凌濤擔任司儀，不分區“立委”候選人，葛如鈞、翁曉玲、陳菁徽、吳宗憲、林倩綺、陳永康、李玉嬋、李霞、楊應超、徐弘庭、江怡臻、田長沛、林瓊嘉、陳克威、李縉穎、李茂芊、丁瑀、楊智伃、康晉瑜等人出席。



這次國民黨的不分區名單因為大量採用專業人士，同時沒有任何上一屆的不分區委員連任，因此廣受好評。今天主打的訴求是“Team專業 相信專業！”，國民黨的委員們都整齊的穿著國民黨過往喜愛的白色襯衫配上藍色年仔褲的裝扮，一同高喊著“相信專業不分區特攻隊出擊”的口號，誓言要全台走透透替艱困選區的區域“立委”候選人們站台，力求“國會”席次最大化。

