台官方批吳欣盈太高調　柯文哲怒轟變龜孫

柯文哲。（台灣民眾黨提供） 中評社台北12月15日電／台灣民眾黨2024副手候選人吳欣盈昨爆料，日前赴杜拜參與聯合國氣候變遷大會（COP28）卻處處受限，“感覺對不起納稅人”。台“外交部”卻發布聲明，指責吳太高調招致中國大陸施壓。民眾黨2024候選人柯文哲15日激動怒批，民進黨政府每天喊抗中保台，到海外又變龜孫子嗎？從頭到尾都是騙局！“外交部”有認真做事？這才是真正的投降主義！



台官方日前大力宣傳，台灣參與在杜拜舉行的2023聯合國氣候變遷大會（COP28），但吳欣盈14日在“立法院”爆料，4名“立委”都無法進入COP28藍區（官方主場），也被要求低調，根本發揮不了外交效應，感覺對不起納稅人。



台“外交部”14日下午則聲明，行前已數度拜會吳欣盈，明確告知具有高度政治敏感性的候選人身分可能引發的打壓風險，建議重新考量行程，但吳仍決定前往。吳欣盈不但決定前往杜拜，更於12月4日高調召開行前記者會，此舉不僅引發中國注意，並掌握相關成員及行程，進而招致中國突襲式施壓COP28大會祕書處，停止吳欣盈換證參與部分會議，並波及其他三位委員，更可能傷害未來台灣參與空間。



柯文哲15日上午出席民眾黨宜蘭縣“立委”候選人陳琬惠競選總部成立大會。

