中評鏡頭：侯友宜肉販之子威　掃市場人氣旺

侯友宜15日前進雲林車隊拜票，車隊開進市場，支持者停下腳步熱情對侯友宜揮手，現場氣氛超級熱。（中評社 楊騰凱攝） 中評社雲林12月15日電（記者 楊騰凱）中國國民黨2024候選人侯友宜15日前進雲林車隊掃街拜票，上午行程是從雲林虎尾鎮一路掃到土庫鎮，途中車隊開進虎尾中山路市場，侯友宜不愧是市場肉販之子，與市場相當有緣，非常多在採買的婆婆媽媽都停下腳步熱情對侯友宜揮手，現場氣氛超級熱。



侯友宜15日至雲林拜票，途經地點包括雲林縣虎尾鎮、土庫鎮、斗南鎮、西螺鎮，以及斗六市，行程內容包括站上車隊掃街以及參拜途經的廟宇，總計有8個公開行程，從早上10時跑到傍晚5時，共7個小時的鐵人行程全力衝刺。



侯友宜上午從虎尾出發，車隊一路挺進土庫，國民黨籍雲林縣長張麗善、國民黨不分區“立委”候選人張嘉郡也都到場陪同，另外國民黨籍“立委”候選人丁學忠也站上車隊接受侯友宜、張麗善拉抬。



侯友宜出身嘉義縣，父親是市場肉飯，令侯友宜很熟悉市場的步調，到市場往往也能與攤商、採買的婆婆媽媽打成一片。侯友宜經常提到，與攤商握手的時候，有時候攤商會擔心自己手不乾淨，但侯友宜毫不在意，仍緊握每一雙手，侯說，因為他爸爸以前整雙手也因經常觸摸豬肉而顯得油膩，但他仍對爸爸感到自豪，所以一點都不在意大家的手是否乾淨。

