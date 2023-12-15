新黨：台灣應建立青年創富“大中華戰略”

新黨青年軍15日召開記者會，檢驗藍綠白三黨2024候選人青年政策。（照片：新黨提供） 中評社台北12月15日電／新黨青年軍15日召開記者會指出，藍綠白三黨2024候選人對於青年政策，除了撒幣並沒有解決青年真正問題，留給年輕人三個洞，空洞、債洞及未知黑洞。產業空洞化所造成的低薪問題，才是年輕人關心的議題，因此新黨主張，台灣應該要建立青年創富“大中華戰略”，用小三通銜接中國大陸五條一帶一路，形成一個“手掌布局”，才能讓台灣青年掌握世界，走向國際舞台。



不分區“立委”參選人青年代表、作家王子芩表示，她與兩岸青年有許多的交流，深知青年朋友需要的是一個有“積極性未來”的社會。民進黨只會對青年朋友做意識形態的洗腦，“仇中”讓台灣青年錯失兩岸共同發展的機會。當年如果服貿通過，可以帶動中國大陸到台灣超過3000億的服務業投資，創造超過五萬個青年就業機會，可惜台灣青年錯過這個機會，讓台灣青年持續面臨低薪的問題。



針對三組候選人的青年政策，新黨中壢區參選人游智彬喊，“笨蛋，問題在兩岸”。過去總是被拿來高度檢視的兩岸貿易依存度居高不下。過去10年，台灣對中國大陸的出口比重一直在40%以上，這項數據在2020年最高達43.9%，2021年仍有42.3%。民進黨執政兩次16年，台灣和大陸衹有對抗，沒有對話，蔡英文執政這八年更是變本加厲！股市榮景青年沒有享受到，最低薪資增加青年也無感，問題在兩岸，唯有兩岸回歸正常經濟交流，繁榮的兩岸才能帶給青年機會，繁榮的兩岸才能帶給台灣繁榮的經濟，也才能給青年機會。再多的撒幣政策也不能改變青年低薪買不起房的困境！



新黨輿情中心主任季節指出，政府口口聲聲重視青年，但蔡英文和賴清德不僅堅持延長兵役，在住房政策上，蔡英文參選2016年大選時，說好8年完成20萬戶社會住宅，如今已興建完工的社會住宅加上處於有效契約的包租代管的，總計才83702戶。如今賴清德講未來興建和包租代管的社會住宅要到50萬戶有可能嗎？



季節還說，勞工政策上，賴清德宣稱因應新科技新環境要制訂新的勞動法令提供勞工彈性。但回顧2017年他當“行政院長”主導通過的勞基法修法，包括企業最多可讓每位勞工每個月加班54小時（原本是不得超過46小時）、大幅減少限制讓更多企業可以叫勞工連續上班12天，輪班換班間隔可以由11小時縮短為8小時，所有改變通通都增加了勞工過勞的風險，只為了雇主的方便。甚至還取消了2016年通過一例一休時給勞工做一算四的加班費計算，讓這樣的人當“總統”，只會繼續砍勞工待遇照顧慣老闆，勞工怎麼會好？所以面對這樣的情況，在野黨必須提出更多有效政策撥亂反正。



新黨副秘書長王萬邦表示，現在年輕人為何感到沒有希望？因為台灣目前只剩三個產業：詐騙產業、檢舉產業、抱（綠營）大腿產業。台灣是第一個有檢舉產業鏈的“國家”，真的貽笑國際。青年低薪的問題源自於台灣產業結構空度化的問題，遲遲沒有受到政府的重視，這次大選也沒有聽到候選人談台灣產業空洞化問題，所以年輕人的未來永遠是個未知黑洞。要解決青年低薪問題，新黨提出青年創富大中華戰略，就是要將“小三通與中國大陸的五條一帶一路做銜接”，形成一個“手掌布局”。台灣則正好位於手掌心，過去新黨當年推動小三通有成，未來要積極推動讓小三通與中國大陸的一帶一路銜接，讓貨出的去，錢進的來，兩岸青年共同創富，兩岸青年才有新希望。