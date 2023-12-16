朝野拚科技政策　葛如鈞：藍將推AI基本法

國民黨2024“立委”選舉不分區候選人葛如鈞接受專訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月16日電（記者 俞敦平）日前台灣民眾黨2024大選副手候選人、“立委”吳欣盈於民眾黨舉辦的廟口開講活動時，大談民眾黨提出的AI基本法。15日上午中國國民黨2024“立委”選舉不分區候選人科技狂人＂寶博士”葛如鈞接受中評社專訪，談到未來進入“立院”時，他會端出的國民黨版本的AI基本法會是怎麼的一個樣子。葛如鈞表示，AI是數位世界的重中之重，他會試著在快與慢之間找出個平衡點，讓台灣走向AI世代。他希望大家對未來國民黨版本的AI基本法，拭目以待。



葛如鈞，人稱寶博士，現年42歲，淡江大學資訊傳播學系學士、元智大學數位媒體設計碩士、台灣大學資訊網路與多媒體研究所博士，日本慶應大學媒體設計博士後研究員，曾擔任SLP全球創業家網路臺北分部年度執行長。專注於AI和區塊鏈等新興科技的發展和推廣，以科技專業代表成為國民黨不分區“立委”候選人第三名。



日前民眾黨大選副手候選人、“立委”吳欣盈於民眾黨舉辦的廟口開講活動時，回應民眾提問時，大談了民眾黨提出的AI基本法。她雖然不是AI領域的專家，但透過三聲道＂國台英語＂齊開，加上論述完整舉例親民，因此廣受好評，被網友稱漂亮的打出一記爆擊。15日中評社記者專訪了AI專家葛如鈞來談國民黨版本的AI基本法。



葛如鈞表示，AI是數位世界的重中之重，台灣不能在這個領域落後，也不能走得太快，要在快與慢之間找到一個適當的平衡點。他認為，過去的數位部雖然有心有錢，但是人民無感，因此他希望能夠推動一個更有實效的數位政策，讓人民能夠感受到數位轉型的好處。



葛如鈞指出，AI基本法是要考慮台灣的實際情況和需求，並且要涵蓋更多的面向，避免走太快影響民眾生活或是走太慢扼殺了產業發展。他說，他已經開始聽取各方的意見和建議。他相信，到時候他提出的國民黨版本的AI基本法，能讓台灣的AI發展能夠更加全面和有競爭力，也請大家拭目以待。



葛如鈞提到，如果他進入“立院”，會以科技狂人的角色，積極參與相關的立法工作，並且與各黨派和社會團體合作，推動台灣的AI發展和數位轉型，讓台灣走向AI世代。

