區塊鏈專家進國民黨不分區　葛如鈞有想法

國民黨不分區“立委”候選人葛如鈞接受訪問。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月16日電（記者 俞敦平）中國國民黨不分區“立委”候選人、葛如鈞15日上午接受中評社專訪，分享身為區塊鏈專家的他未來進入“立院”時，在新金融科技立法上會有怎樣的規劃和想法。他表示，他的立場是“打擊真詐騙，扶植真產業”，並認為政府應該要對新金融科技有一個開放和支持的態度，而不是過度的管制和打壓。



葛如鈞，人稱寶博士，現年42歲，淡江大學資訊傳播學系學士、元智大學數位媒體設計碩士、台灣大學資訊網路與多媒體研究所博士，日本慶應大學媒體設計博士後研究員，曾擔任SLP全球創業家網路臺北分部年度執行長。專注於AI和區塊鏈等新興科技的發展和推廣，以科技專業代表成為國民黨不分區“立委”候選人第三名。



他主持了超過200期的Podcast科技節目“寶博朋友說”，並有一個破萬訂閱的YouTube官方頻道，時常與產業關鍵人物對談熱點議題，並為聽眾提供NFT等科普知識。他曾創辦Linkwish和Memora兩家科技公司，也擔任台北科技大學互動設計系專任助理教授。他也著有“放膽射月！全球最聰明大學“奇點”教我的事”。



葛如鈞指出，目前台灣社會上有很多假冒區塊鏈或數位金融的詐騙案件，這些詐騙集團利用民眾對於新金融科技的不熟悉和好奇，以高回報的誘惑，騙取民眾的財產。他認為，這些詐騙案件應該要嚴厲的打擊和追究，並且要盡快的追回犯罪所得，以慰藉受害者的心理創傷。他也呼籲，政府應該要加強對於新金融科技的教育和宣導，讓民眾能夠有正確的認識和判斷，避免上當受騙。



另一方面，葛如鈞也表示，政府應該要鼓勵和扶持真正有在從事區塊鏈或數位金融的科技公司，讓他們能夠有一個良好的發展環境，並且能夠為台灣的財政和社會福利帶來貢獻。他認為，新金融科技是一個具有創新和潛力的產業，如果政府能夠提供適當的監管和規範，而不是用高強度或是用監管銀行的標準去控管，那麼這些新創企業就能夠有更多的發揮空間和競爭力，也能夠吸引更多的人才和資金。

