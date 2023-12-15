侯友宜雲林衝刺　張榮味張麗善全力相挺

雲林縣長張麗善陪國民黨2024候選人侯友宜掃街拜票。（中評社 楊騰凱攝） 雲林縣長張麗善接受媒體採訪。（中評社 楊騰凱攝） 中評社雲林12月15日電（記者 楊騰凱）中國國民黨2024候選人侯友宜15日前往雲林衝刺南台灣選情，雲林縣長張麗善上午、下午兩趟車隊掃街都親自到場陪同，輔選力道強大。張麗善15日下午受訪表示，現在選情漸漸加溫，接受侯的人越來越多，她的兄長前雲林縣長張榮味15日也會現身挺侯。



侯友宜15日至雲林拜票，途經地點包括雲林縣虎尾鎮、土庫鎮、斗南鎮、西螺鎮，以及斗六市，行程內容包括站上車隊掃街以及參拜途經的廟宇，總計有8個公開行程，從早上10時跑到傍晚5時，共7個小時的鐵人行程全力衝刺。



上午虎尾到土庫的車隊掃街，以及下午斗六到斗南的第二段車隊掃街，張麗善都到場陪同侯友宜。



張麗善表示，有史以來沒有“總統”這樣親自下鄉這樣掃街拜票的，所以我非常感動，雲林人是非常重情重義的，尤其侯友宜出身嘉義縣，就在雲林隔壁，所以算是我們自己人。



張麗善指出，今天侯友宜走的都是基層，包括市場、街道，侯友宜就像我們自己人，他爸爸是肉販，在菜市場的肉攤長大，所以對於基層百姓的民意，侯友宜都能體會、瞭解，所以他提出的政見都非常符合民意，貼近民情，這也是我極力支持侯友宜最重要的原因。

