游盈隆：選戰轉向品行道德　不利民進黨

針對2024選舉情況，游盈隆在臉書發文提出分析。(照:游盈隆臉書) 中評社台北12月15日電／2024大選進入倒數，選戰打得如火如荼，多家媒體也在近期公布最新民調。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆分析，現在情勢“小的變化有，大的變化沒有”；但若是選舉競爭轉向候選人個人的品行道德問題時，恐會對民進黨相當不利。



游盈隆今日在臉書發文指出，過去三個禮拜，根據他的觀察，2024選情中，小的變化有，沒有大的變化。民進黨賴蕭配仍一馬當先，但已逐漸趨向穩定舒適領先；中國國民黨的侯康配超前台灣民眾黨柯盈配，但基本上旗鼓相當，雙方差距不大。最近公布的兩個民調，採“真人電話訪談”及“市話／手機並用”，可以佐證。



對於過去三個禮拜的局勢，游盈隆分析，影響選情的主要因素有兩個，一個是副手效應，另一個是兩大黨選舉機器全面啟動，包括民調戰，民進黨蕭美琴、國民黨趙少康，都算政壇老將，各有所長，她／他們一上場，就魅力四射，成為鎂光燈焦點；柯陣營在這兩方面都屈居弱勢，衹有挨打的份，終究只是一個新興的小黨。



游盈隆提到，副手效應已漸漸消退，最後一個月仍將回歸三位候選人的競爭。畢竟蕭美琴亮麗出擊，趙少康喇叭聲再強也不能一直吹下去，選民希望聽到的是“總統”候選人的聲音。而差一點被民調打趴的柯吉拉（民眾黨候選人柯文哲），能不能在短暫休息後，重新仰天長嘯，在未來半個月再四處噴火，如拋出選民喜歡的議題立場，或吸引人的重大政見主張，將是一大考驗，也是一大變數。



游盈隆指出，這場選戰發展到現在，時間所剩無幾，三大陣營迄無重大議題交鋒與對話，難怪讓越來越多人感覺這是一場史上最無趣的“總統”與“立委”選舉。尤其是不少長年跑“總統”大選的資深記者，都有這種失望的感覺。



對於未來半個月即將上場的三場“總統”候選人政見會，一場“副總統”政見會，一場“總統”候選人電視辯論會，游盈隆表示，能否扭轉人們對這場選舉無趣的印象嗎？拭目以待。



除此之外，游盈隆認為，當主要“總統”候選人不喜歡或不擅長打議題戰的時候，選舉競爭會轉向候選人個人品德操守、能力、外貌、形象、條件、人格特質打轉。例如最近熱炒的違建案、議長賄選案、個人或團隊成員的學倫、黑金、貪腐、性醜聞等等品行道德問題。



游盈隆最後總結，一言以蔽之，選戰若聚焦在“價值共識議題”（Valense issues），選戰就會越來越辛辣，且越來越個人化。而根據2022地方選舉經驗，選戰一旦陷入“價值共識議題”的泥沼，例如林智堅學倫案，對執政的民進黨相當不利。