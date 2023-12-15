蔡英文視察特戰部隊　親送餐點慰勉官兵

蔡英文今天到台中視察特四營戰術任務訓練，親送餐點給官兵。（照片：“總統府”提供） 中評社台北12月15日電（記者 黃筱筠）蔡英文今天前往台中勗勉“特四營戰術任務訓練”，肯定特四營以高昂的士氣、機敏的應變能力，一一完成各項任務，展現紮實的訓練成效與特戰部隊勇猛剽悍的精神。她期許大家在快速變動的局勢中，可以迅速調整訓練內容，精進訓練及整備效益，並感謝現場的家屬、親朋好友當後盾，讓“國軍”弟兄姊妹在辛勞的時刻，獲得家人的溫暖，繼續為守護“國家”來努力。



蔡英文抵達後，首先聽取作戰區特戰部隊運用規畫、訓練概況及裝備介紹簡報，觀看訓練紀實影片，並親自發送餐點慰勉官兵。



這場是不公開行程，會後由“總統府”發佈新聞稿。



蔡英文致詞表示，今天是特指部“戰術任務訓練”的最後一天，特地來到中興嶺營區和各位的家屬、親朋好友，一起給我們所有完成這次任務的弟兄姊妹，加油打氣。這次操演以完整的戰場情報準備，策定各項作戰計劃，以實兵、實車、實裝的方式，來驗證重要目標防護、兵種協同作戰以及縣市後備旅協訓等狀況。



她說，從剛剛的紀實影片，我們也看到大家以高昂的士氣、機敏的應變能力，展現紮實的訓練成效，一一完成各項任務。



蔡英文表示，為期11天的訓練讓大家走出營區，在真實的場域，驗證應處的能力。我相信，在這個過程中，一定有許多困難和挑戰。但是，在大家團結合作之下，克服連日操演和行軍的疲憊，也展現出特戰部隊勇猛剽悍的精神。



她指出，另外，我們還有幾位女性同仁以及軍事訓練役的役男也加入這場精實的訓練。保家衛國是不分性別、不分役別的，只要大家齊心協力，都可以為“國家安全”貢獻心力。



她也要請幹部們檢討本次訓練遭遇的各項狀況，並修正操演科目，讓我們在快速變動的局勢中，可以迅速調整訓練內容，精進訓練及整備的效益。



包括“國防部長”邱國正、“總統府”副秘書長張惇涵、“國安會”副秘書長陳文政、陸軍司令鍾樹明、作戰區指揮官章元勳、航特部指揮官張台松及特指部指揮官邱之峯等都出席活動。