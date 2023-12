港大新智庫成立啟動 聚焦中美與世界

CCCW創始主任李成致歡迎詞(中評社 郭至君攝) 中評社香港12月16日電(記者 郭至君)12月15日,香港大學當代中國與世界研究中心(Centre on Contemporary China and the World,CCCW)舉辦了主題為“新樞紐、新格局”的國際研討會暨成立儀式,邀請到了諸多香港、中國內地和世界各地的知名學者、外交官員和各界人士參與。在早上的開幕儀式環節中,該中心創始主任李成和香港大學校長張翔分別現場致歡迎詞辭。



李成在致辭中感謝了所有助推CCCW成功創立的人們,並表示這次的研討會展示了建立CCCW所需的合作以及努力。李成說,“我們將共同利用香港的優越地位幫助推進有關地緣政治挑戰、經濟動蕩、環境惡化、技術變革等領域的研究,我們重視學術研究、公共政策和社會發展之間的聯繫。”今年7月,李成結束長達38年的旅美生涯,落腳香港大學繼續鑽研中國問題,提及此他表示,香港是“具有微妙且真正政治影響力的城市”,可以在中美關係中發揮積極作用。



香港大學校長張翔表示,在談到中國時,已故美國前國務卿亨利·基辛格博士評價中美關係不需要也不應成為一場“零和遊戲”。正如習近平主席和拜登總統最近在舊金山的會晤所表明的那樣,對話很重要,人與人之間的交流也很重要,坦率、尊重和真誠的對話可以在跨越政治和意識形態差異,建立信任和友誼方面發揮真正的作用。他也祝賀李成教授和他的團隊為籌備這次精彩而精心的會議所付出的辛勤努力,他堅信學者們和學生們一定會利用香港作為中國最國際化城市的獨特地位,對中國的治理和中國在快速變化的世界中的外交關係進行研究。“我們願意繼續作為知識的突破口和平台,進行全面的文化交流、獨立研究、學術對話和積極的政策討論。”張翔說。