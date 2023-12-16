12月15日外交部例行記者會全文

外交部發言人毛寧（中評社 海涵攝） 中評社北京12月16日電（記者 海涵）外交部發言人毛寧12月15日主持例行記者會並就國家主席習近平訪問越南、美英涉港錯誤言論、中美經貿關係等問題予以回應。以下是發布會全文實錄：



總台央視記者：我們注意到，中共中央總書記、國家主席習近平已圓滿結束對越南的國事訪問。中方能否進一步介紹此訪情況及取得的重要成果？



毛寧：12月12日至13日，習近平總書記、國家主席應邀對越南進行國事訪問。王毅外長昨天詳細介紹了訪問情況和取得的重要成果。這次訪問是今年中越關係最重要的政治議程，取得巨大成功，具有重要歷史意義，成為中越兩黨兩國關係新的里程碑。



越方高度重視此訪，以前所未有的最高規格和史無前例的最高禮遇熱情接待。國際媒體高度關注，普遍認為此訪立足越南、輻射周邊、面向世界，對中越兩黨兩國關係發展、對地區乃至世界格局都將產生重大而深遠的影響。此訪主要有三大亮點：



一是中越關係邁上新高度。此訪的“高光時刻”是中越兩黨兩國高層作出重大歷史性決策，同意構建具有戰略意義的中越命運共同體。訪問期間，習近平總書記同越共中央總書記阮富仲進行了長時間和深入戰略溝通，就治黨治國經驗開展同志式的談心交流。雙方一致認為，中越兩黨兩國應該從壯大世界社會主義力量和確保各自社會主義建設事業行穩致遠的高度，把握中越關係的特殊戰略意義。兩位總書記確定了中越兩黨兩國關係新定位，宣布在深化中越全面戰略合作夥伴關係基礎上，攜手構建具有戰略意義的中越命運共同體。這是此訪最重要的政治成果，是中越建立全面戰略合作夥伴關係15年來的積累和升華，符合兩國和兩國人民根本利益，水到渠成、勢在必行。中越關係由此邁上了新台階，進入了新階段，明確了新目標，注入了新動力。



阮富仲總書記等越方領導人明確表示，習近平主席提出的共建“一帶一路”、全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議等重要全球倡議，旨在維護全人類共同利益，越方堅定支持並願積極參與。強調中國是匯集越南外交所有優先方向的唯一國家，發展對華關係是越南的頭等優先和戰略選擇，不會受到任何外部勢力挑撥離間和干擾破壞。這為中越命運共同體建設奠定了堅實政治基礎。



二是務實合作結出新成果。習近平總書記同阮富仲總書記為新形勢下的中越關係確立了“六個更”目標，即政治互信更高、安全合作更實、務實合作更深、民意基礎更牢、多邊協調配合更緊、分歧管控解決更好，並有針對性地提出了具體舉措。訪問期間，雙方簽署了30多份合作協議，涵蓋“一帶一路”、發展合作、數字經濟、綠色發展、交通運輸、檢驗檢疫、防務和執法安全合作、海上合作等領域。