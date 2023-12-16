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日本東盟或將加強安全合作？外交部回應
http://www.CRNTT.com   2023-12-16 00:46:41


外交部發言人毛寧（中評社　海涵攝）
　　中評社北京12月16日電（記者　海涵）外交部發言人毛寧12月15日在例行記者會上表示，任何合作都應當有利於地區和平穩定，不應針對第三方。

　　有記者提問稱，日本和東盟領導人將於本周末舉行會談。根據最終聲明草案，他們預計將加強安全合作，包括海上領域的合作。中方對此有何評論？　

　　毛寧表示，中方一貫認為，任何合作都應當有利於增進地區國家間的互信，有利於促進共同發展，有利於地區和平穩定，不應針對第三方。
 


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