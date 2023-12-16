衛健委答中評：建立動態監測系統防因病返貧

國家衛生健康委財務司副司長、鄉村振興辦副主任任西岳（中評社 李子寧攝） 中評社北京12月16日電（記者 李子寧）國家衛健委12月15日下午舉行新聞發布會，國家衛生健康委財務司副司長、鄉村振興辦副主任任西岳在回答中評社記者提問時表示，防止規模性因病致貧返貧的重點和難點在於需要及時發現，然後採取有效措施去解決。守住這個底線最關鍵的就是要做到精準識別、及時預警和落實各項幫扶措施，避免因為政策落實不到位，幫扶不及時而出現致貧和返貧的情況。在脫貧攻堅勝利以後，為了做到精準到戶、精準到人、精準到病，建立了全國防止因病返貧動態監測系統，對剛才提到的三類重點人群開展監測，與國家鄉村振興局的監測網絡也進行了有效對接，並且會同國家醫保局等部門對監測和幫扶工作做出了具體部署，來做好幫扶工。



任西岳說，疾病是鞏固脫貧攻堅成果路上的攔路虎，目前疾病仍然是導致致貧返貧風險的主要因素。據統計，重點監測的“三類戶”，也就是脫貧不穩定戶、邊緣易致貧戶和突發嚴重困難戶，這“三類戶”當中，主要返貧風險為因病人員的占比還是在40%以上。所以，可以想象疾病可以被控制，但是不會隨著脫貧攻堅的勝利就消失，而且今後還是防返貧的一個主攻方向。因此，防止規模性因病返貧確實是我們必須扛起的政治責任，是一項底線和剛性的任務，也是一項長期的任務。



任西岳指出，防止規模性因病致貧返貧的重點和難點在在於需要及時發現，然後採取有效措施去解決。守住這個底線最關鍵的就是要做到精準識別、及時預警和落實各項幫扶措施，避免因為政策落實不到位，幫扶不及時而出現致貧和返貧的情況。

