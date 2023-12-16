國家衛健委：兩大方面鞏固拓展健康扶貧成果

國家衛生健康委財務司副司長、鄉村振興辦副主任任西岳（中評社 李子寧攝） 中評社北京12月16日電（記者 李子寧）國家衛生健康委12月15日下午召開新聞發布會，介紹鞏固拓展健康扶貧成果及推進健康鄉村建設工作進展有關情況。國家衛生健康委財務司副司長、鄉村振興辦副主任任西岳表示，鞏固拓展脫貧攻堅成果是全面推進鄉村振興的底線任務，為了確保不發生規模性的因病致貧返貧，國家衛生健康委認真落實黨中央、國務院的相關部署，會同相關部門印發了《鞏固拓展健康扶貧成果同鄉村振興有效銜接的實施意見》。



任西岳說，《鞏固拓展健康扶貧成果同鄉村振興有效銜接的實施意見》主要有以下兩方面的做法。



一是強機制。國家衛生健康委成立了以委主要領導為組長的鄉村振興領導小組，明確了專責機構和人員來推進這項工作。各地的衛生健康部門也相繼成立了一把手任組長的領導小組，將鞏固銜接健康扶貧的工作作為當地黨委政府鞏固脫貧攻堅成果的重要工作來部署、推進、統籌謀劃抓落實。



第二個方面是守底線。建立健全全國防止因病返貧動態監測系統，定期摸排易致貧返貧人群的健康和保障情況，建立工作台賬來開展監測預警。同時，積極指導各地開展分類救治和健康幫扶，堅決守住防止規模性因病致貧返貧的底線。



任西岳表示，與此同時，我們還監測鄉村醫療衛生服務機構和人員的變化情況，重點是我們要求各地採取固定的設施、流動的服務等等方式，來逐步形成穩定的縣域巡回醫療和縣幫鄉、鄉幫村的派駐服務機制，來堅決守住鄉村醫療衛生服務全覆蓋、沒有空白的這個底線。

