對鄉村慢病老人有哪些服務舉措？官方答問

浙江省杭州市餘杭區區委常委、副區長湯麗玉（中評社 李子寧攝） 中評社北京12月16日電（記者 李子寧）國家衛生健康委12月15日下午召開新聞發布會，介紹鞏固拓展健康扶貧成果及推進健康鄉村建設工作進展有關情況。浙江省杭州市餘杭區區委常委、副區長湯麗玉表示，老百姓的健康是我們最大的民生。餘杭區委區政府歷來重視衛生健康事業的發展，尤其對農村“兩慢病”的老人尤為關注。2020年，浙江省在全國率先創新推出了醫防協同的機制，同時也啟動了“兩慢病”的綜合改革。餘杭緊緊抓住改革機遇，先行探索，我區的徑山鎮社區衛生服務中心也成為了浙江省首個“兩慢病綜合改革示範基地”。



有記者提問，隨著老齡化社會的到來，鄉村慢病老人的健康是日益受到社會的廣泛關注，杭州市餘杭區作為全國首批鄉村振興示範縣，對這些重點人群有哪些健康服務舉措？



湯麗玉說，通過不斷完善醫療服務體系建設，持續推進城鄉醫療服務均衡化。近幾年，餘杭區不斷加大對基本公共衛生服務，尤其是老年人免費健康體檢、家庭醫生簽約服務的投入。同時，為了更好的打造“15分鐘健康服務圈”，3年內新改擴建了100多個社區的衛生服務站，每年組織1200多人次的區級以上的醫療人才下沉到村社，為老百姓開展診療服務。同時結合浙江推出的未來鄉村、未來社區的建設，特別是未來鄉村數字化健康服務場景建設，我們打造了一批集未來健康小屋、遠程會診、24小時自助服務，還有雲診室、雲藥房這樣一體化的智慧社區衛生服務站點。



湯麗玉表示，圍繞重點人群同時推進“兩慢病”綜合改革，全面提升了服務能級。目前全區12家衛生服務中心已經實現了“兩慢病”一體化門診的全覆蓋，就診的患者只要在我們一體化門診刷一刷市民卡，就能進行診前的健康評估，而且健康評估的數據能第一時間傳輸到醫生的診療平台，這樣就大大縮短了患者的診療時間。同時，為了更好的為慢病老人進行全周期的健康服務管理，我們充分發揮全區228支家庭醫生團隊的作用，為“兩慢病”病人逐一進行精準的評估、形成精準的畫像，實現了對慢病患者的全過程管理。積極探索創新補償機制，設立了“兩慢病”的專項經費，同時把“兩慢病”的績效考評從基層的總體考核當中單列出來，並實行前置考核，大大激發了基層醫務人員的積極性和主動性。