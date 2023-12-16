衛健委：四做法加強鄉村醫療人才隊伍建設

國家衛生健康委財務司副司長、鄉村振興辦副主任任西岳（中評社 李子寧攝） 中評社北京12月16日電（記者 李子寧）國家衛生健康委12月15日下午召開新聞發布會，介紹鞏固拓展健康扶貧成果及推進健康鄉村建設工作進展有關情況。國家衛生健康委財務司副司長、鄉村振興辦副主任任西岳表示，硬件設施不完善、人才短缺等，是不少鄉村地區存在的一個主要問題。幾年來，我們一直聚焦脫貧地區，持續完善服務體系。



任西岳表示，在房屋設備等硬件建設方面，國家衛生健康委、國家發展改革委等部門加大對脫貧地區、偏遠地區等縣級醫院的支持力度。單個縣級醫院項目平均中央預算內的投資就由“十二五”期間的1500多萬元提升到“十四五”的4300多萬元，翻了一倍還多，支持醫院提標擴能，改善用房條件，提升診療環境，更新醫療設備今年，中央財政共安排轉移支付資金1084億元，支持22個中西部省份開展衛生健康工作。中央預算內投資安排238.4億元，支持22個中西部省份醫療衛生機構基礎設施建設，這是硬件方面。



任西岳表示，在人才隊伍等軟件建設方面，有以下幾個做法：



一是在“引”上下功夫，持續推進農村訂單定向免費培養醫學生工作，實施大學生鄉村醫生專項計劃。2023年，招聘大學生鄉村醫生超過5000人，農村免費訂單醫學生有4800多人完成住院醫師規範化培訓，進入鄉鎮基層崗位工作。2018年，中央財政開始支持實施基層衛生人才能力提升培訓項目，到2022年底，中央財政累計投入17.9億元，共培訓了基層衛生人員65萬，其中鄉村醫生43萬。



二是在“育”上下功夫，組織城市三級醫院開展幫扶工作，幫扶範圍由在脫貧攻堅期的832個脫貧縣擴大到940個縣的1496家縣級醫院，著力做好傳幫帶。特別是對160個全國鄉村振興重點幫扶縣，除了有三級醫院幫扶之外，還增加了“組團式”的幫扶機制，安排城市的大醫院對縣人民醫院採取“師傅帶徒弟”“團隊帶團隊”等方式，幫助受援醫院培養綜合管理人才和專業技術人才。每縣每批次派駐5－7個人，每人幫扶的時間至少要一年。



三是在“聯”上下功夫，就是推進醫聯體建設，推動在縣域建立縣域醫療共同體，在邊遠地區建立遠程醫療協作網等形式，持續促進醫療資源下沉。截止到2022年底，有204個脫貧縣開展國家醫共體建設試點，占國家試點總數的四分之一。今年有更多的脫貧縣建設醫共體，遠程醫療服務平台覆蓋了90%左右的脫貧縣。