浙江餘杭：多途徑深化推進健康鄉村建設實踐

浙江省杭州市余杭區區委常委、副區長湯麗玉（中評社 李子寧攝） 中評社北京12月16日電（記者 李子寧）國家衛生健康委12月15日下午召開新聞發布會，介紹鞏固拓展健康扶貧成果及推進健康鄉村建設工作進展有關情況。浙江省杭州市餘杭區區委常委、副區長湯麗玉表示，浙江是“千萬工程”的發源地和率先實踐地，20年來久久為功，持之以恒地推進千萬工程，這也深刻改變了浙江農村的面貌。



湯麗玉說，“千村示範、萬村整治”工程是習近平總書記在浙江工作時親自謀劃、親自部署、親自推動的一項重大的決策。也就是從當時全省近4萬個村莊中選取1萬個左右的行政村進行全面的整治，把其中的1千個左右的中心村建成全面小康示範村，從而不斷縮小城鄉差距，提升農村的人居環境。浙江是“千萬工程”的發源地和率先實踐地，20年來久久為功，持之以恒地推進千萬工程，這也深刻改變了浙江農村的面貌。



湯麗玉指出，健康鄉村建設是“千萬工程”的重要組成部分和深化服務的重要抓手。餘杭按照浙江省委省政府的重大決策部署要求，將健康村鎮的建設以及提升鄉村衛生醫療服務能力作為衛生健康領域深化“千萬工程”、促進鄉村振興的重大的政治任務，推動從創建“衛生村”、“健康村”到建設覆蓋全民全程的健康促進體系迭代升級，促進健康與養老、休閑、旅遊等深度融合。在我們鄉村，我們的老百姓既能在村中享受優質高效的健康服務，同時又能欣賞到美麗的田園風景。同時我們堅持從基層需求出發，深入拓展浙江推進健康鄉村建設的做法，實施“兩慢病”（高血壓、糖尿病）的醫防融合、參保城鄉居民免費體檢、重點疾病免費篩查等一系列的重大改革，不斷築牢我們鄉村公共衛生網底。同時不斷深化縣域醫共體的建設，實施醫學人才下沉服務，不斷完善醫療分級診療體系，提高我們鄉村健康服務的水平；在持續優化我們鄉村健康人居環境的基礎上，積極倡導健康的生活方式，實現了環境美、治理好、產業興、百姓富，從而推動形成全社會共同落實大衛生、大健康的良好格局。

