河北衛健委：三途徑解決基層醫衛服務短板

河北省衛生健康委一級巡視員江建明（中評社 李子寧攝） 中評社北京12月16日電（記者 李子寧）國家衛生健康委12月15日下午召開新聞發布會，介紹鞏固拓展健康扶貧成果及推進健康鄉村建設工作進展有關情況。河北省衛生健康委一級巡視員江建明表示，河北省堅持預防為主政策，積極探索建立“未病早預防、小病就近看、大病能篩查、慢病有管理”的基層服務模式，較好滿足了人民群眾的看病就醫需求。



江建明說，河北省解決基層醫衛服務短板的做法主要有以下三個：



一是築牢基層服務的網底。在全省積極推進緊密型縣域醫共體建設，促進優質資源下沉，推動遠程醫療服務向鄉鎮延伸，群眾就近在衛生院看病就能享受到縣級的醫療服務。另外，全省常住人口500人以上的行政村全部建立了村衛生室，標準化率達到92%以上。對常住人口少、服務需求較小、不適宜設置固定村醫的行政村，定期開展巡回醫療。各地也結合實際積極探索有效的服務形式，比如說，我省張家口市購置了150台救護車，建立“流動村衛生室”，車上配有全科醫生、常用的藥品和檢查設備，還能實現醫保的結算，方便了群眾看病就醫，2020年至今，累計服務村民149萬人次，免費配送藥品13600餘份，較好的解決了偏遠地區群眾的就醫難題。



二是不斷提升服務能力。指導二級醫院對脫貧地區全部鄉鎮衛生院進行幫扶，實施鄉村一體化管理，鄉鎮衛生院對村衛生室實施人員、財務、業務、工資、管理、獎懲、藥品器械、准入退出、績效考核、培訓教育等十個方面進行統一的管理。全省48796個衛生室納入了一體化，聘用鄉村醫生62757人。承德市在“十統一”的基礎上進一步細化強化了人才培養、待遇保障、能力提升等方面的政策措施，財政出資定向培養鄉村醫生1785名，按照服務人口給予村醫每年5000、10000、15000的定額補助，村醫每年向鄉鎮衛生室報告服務情況，接受鄉鎮衛生院的培訓考核，村醫的服務能力以及群眾滿意度也得到了顯著提升。



三是堅持防病先行。建立農村地區大病人員信息化台賬，每半月將新增大病人群推送給鄉村振興部門，實現提前預警。在村居委會成立公共衛生委員會，在中小學設立“健康副校長”，引導群眾增強防病意識。各地在堅持防病先行方面也進行了積極的探索和實踐。比如，我們邢台的臨西縣依托村衛生室建設“健康小屋”，進一步拓展了村衛生室的功能，為農民群眾提供健康科普、疾病治療、健身運動、防治指導、疾病篩查、心理輔導、康復訓練等“七位一體”的綜合服務，提高了群眾的健康意識，築牢了因病返貧的“防火墻”。

