河北衛健委：最大限度織牢防止因病返貧網底

河北省衛生健康委一級巡視員江建明（中評社 李子寧攝） 中評社北京12月16日電（記者 李子寧）國家衛生健康委12月15日下午召開新聞發布會，介紹鞏固拓展健康扶貧成果及推進健康鄉村建設工作進展有關情況。河北省衛生健康委一級巡視員江建明表示，河北省在2019年就探索建立了脫貧防貧長效機制，進入過渡期以來，我們在保持主要幫扶政策穩定的基礎上，將監測的範圍擴大覆蓋到所有的農村人口，最大限度的織牢防止因病返貧的網底。



江建明表示，一方面，我們充分發揮部門預警作用，擴大了防貧監測預警的範圍，將全省30種患者大病信息與民政、醫保、鄉村振興等部門進行數據比對和共享。將患者病案首頁信息與醫保高額費用數據進行關聯分析，掌握全省農村地區、重點人群和重點疾病，充分發揮鄉村醫生貼近，群眾服務群眾的優勢，每半個月對農村大病重病患者的救治情況進行摸排。將未救治的大病、重病患者作為風險人員，及時推送給鄉村振興、民政和醫保部門。經相關部門核實後納入監測對象或重點人群，給予一定的救助。打消患者對高額醫療費用支出的顧慮。同時，跟進健康教育和政策宣講，確保及時看病就醫，做到了關口前移。



江建明說，河北省衛健委駐村幫扶保定淶源清風溝村，這個村一名67歲的村民是家裡面的主要勞動力，去年突發腦梗，嚴重影響了正常的生產生活，村醫入戶排查發現這一情況以後，第一時間把這個情況報告給鄉村振興部門，按照程序將這名村民納入了監測的對象，並聯繫當地的醫療機構進行住院治療。駐村工作隊也是積極協調省里的醫療機構專家對患者進行遠程的醫療服務。由於排查監測和救助幫扶及時到位，這名患者得到及時救治，目前患者病情穩定，恢復了正常的生活。這兩年，通過基層的摸排，提取全省大病救治台賬中30種大病患者超過了75.3萬人，累計向鄉村振興部門推送高風險人員是1.9萬例，有效防止了因病致貧返貧問題的發生。



江建明表示，另一方面，我們加強對基層醫療衛生機構的監測，保障基本醫療服務的全覆蓋。我們依托全國防止因病返貧動態監測系統，加強對村衛生室、人員和服務情況的監測，加密調度督察和暗訪檢查頻次，定期通報監測情況，指導各地做實做細鄉村一體化管理，有效防止了因村醫老齡化或人員留不住等問題造成我們醫療服務保障上的“空白點”。另外，省政府專門出台關於加強鄉村醫生隊伍建設的政策文件，省財政安排專項經費每年為村衛生室定向培養三年制專科大學生，累計培養本專科定向醫學生2049名。同時，將農村定單定向免費醫學生待遇落實情況納入省管領導班子和領導幹部的考核，推動待遇保障政策的落實，有效解決了人員留不住的問題。

