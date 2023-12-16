中評關注：蔡其昌抗藍白天王　蔡搗紅派重地

蔡英文到台中拉抬蔡其昌。（中評社 方敬為攝） 中評社台中12月16日電（記者 方敬為）蔡英文15日到台中跑輔選行程，下午最後一站拉抬民進黨“立法院副院長”蔡其昌，連拜兩間宮廟，其中一間清水區紫雲巖是親藍派系台中紅派重地，16日蔡其昌的對手台灣民眾黨蔡壁如將在該處辦造勢，更請到中國國民黨前高雄市長、不分區“立委”候選人韓國瑜助陣，藍白合作加上韓流來勢洶洶，蔡其昌提前請蔡英文到訪交流，拚場意味濃。



蔡英文15日到台中連跑4個選區，拉抬綠營“立委”選將，上午先與第七選區（大里、太平）“立委”何欣純同台拜廟，再赴第三選區（潭子、大雅、神岡、后里）助選新人謝子涵，中午到第八選區（豐原、東勢、新社、石岡、和平）出席“立委”候選人謝志忠見面會，下午前往第一選區（大甲、大安、外埔、清水、梧棲）力薦“立法院副院長”蔡其昌尋求連任。



蔡英文台中助選，唯獨與蔡其昌安排2場公開行程，分別是參拜清水區紫雲巖觀音廟，以及梧棲區真武宮玄天上帝，兩座廟宇都是台中海線重要的信仰中心，值得注意的是，紫雲巖的廟方幹部與地方組織系統偏藍，由台中紅派掌握。



紫雲巖主委吳勝隆就是紅派要角，其他紅派政治人物也多是國民黨籍，包括“立委”江啟臣、台中市議長張清照、前台中市議長張清堂、前台中縣議長林敏霖、前台中縣長廖了以等，因此紫雲巖被視為紅派重地，蔡其昌偕蔡英文到場參拜，格外受到關注。



台中第一選區民眾黨“立委”候選人蔡壁如16日晚間要在紫雲巖辦造勢晚會，該選區國民黨未提名，禮讓並支持蔡壁如對壘蔡其昌，成為“立委”選舉藍白合作示範區，蔡壁如更請來韓國瑜、民眾黨大選候選人柯文哲等人出席站台，相關效應眾所矚目。因此蔡其昌提前請來蔡英文直搗紅派押地，或有意舒解韓流與藍白合作的壓力。



蔡英文參拜紫雲巖，雖然廟方全體幹部都到齊迎接，主委吳勝隆也預祝蔡其昌心想事成，但有趣的是，廟方工作人員都穿著“白色”背心，似有意無意呼應16日白營造勢活動。蔡英文與蔡其昌也未久留，匆匆參拜並與廟方人員短暫交流後即離開，前後停留僅約20分鐘。蔡其昌16日同一時間將在清水區舉辦競總成立大會造勢活動，與對手陣營互別苗頭。

