竹科產值衰退1成　台積電2奈米明年4月進機

新竹科學園區舉辦43周年園慶活動。（照片：竹科管理局） 中評社新竹12月15日電／新竹科學園區15日舉辦43周年園慶，管理局長王永壯表示，竹科寶山一期已建設完成，台積電全球研發中心今年啟用，寶山二期將是台積電2奈米基地，目前建廠與公共工程同時進行，進展順利，台積電2奈米第1座廠將於明年4月進機。



受產業去化庫存影響，王永壯表示，竹科去年產值締造歷史新高達4.27兆元，主因受疫情間晶片需求暢旺。今年在全球經濟變數升高及庫存調整，估計產值將衰退，竹科上半年產值衰退19%，但下半年重回復甦之路。預估明年將重回成長軌跡，有機會重回歷史高峰。在產業逆風下，雖有廠商被迫資遣員工，但資遣人數為歷年排名第六，並非歷史新高。



竹科43周年園慶15日於園區同業公會舉行，園區同業公會李金恭理事長、國民黨“立委”鄭正鈐委員、林思銘、國民黨新竹縣長楊文科、民眾黨新竹市長高虹安、苗栗縣副縣長鄧桂菊等均到場祝賀。旺宏電子吳敏求董事長暨執行長進行“Why Taiwan”專題演講，也邀請台積公司熱舞社進行開場表演。



新竹縣長楊文科祝賀新竹科學園區43周年生日快樂，致詞時提醒園區發展務必重視周邊鄉親，園區的成功跟地方是息息相關的，園區賺大錢也要回饋地方，不要以鄰為壑。



王永壯說明竹科建設最新進度表示，寶山一期已經建設完成，台積電全球研發中心今年正式啟用。寶山二期是台積電2奈米基地，建廠及公共工程同時進行，目前進展順利，台積電2奈米第1及2座廠建廠同時進行，其中，第1廠預計明年4月進機。



王永壯說，竹北生醫園區的第3棟生技大樓，斥資新台幣逾30億元，近期可望落成啟用，推動生醫產業持續發展。此外，X基地第1棟大樓將於明年第2季落成啟用，第2及第3棟大樓準備發包。



楊文科說，竹科建設至今開闢了很多的護國群山，但要謹記客語諺語“吃果子拜樹頭、吃米飯拜田頭”，不要忘前人投入，首先這是蔣經國主政之下把竹科開發。其次是當時很多人回來幫助，把園區帶到今天地步。最後是莫忘當時所有地主，讓第1期開發1公頃土地以130萬的價格全部徵收完畢。還有最近台積電寶山1、2期的開發，原村落及保生宮也都遷走，勿忘這些點滴。



楊文科深切希望科學園區所有的發展務必要重視周邊鄉親，14日竹東鎮長郭遠彰與寶山鄉長邱振瑋共同反應回饋金太低問題，近年物價上漲，園區至今總共補助地方建設經費仍是3700多萬元，希望王局長好好考慮。