雙C論壇：趙明昊談中美需更成熟框架管理

復旦大學國際問題研究院教授、清華大學戰略與安全研究中心中國論壇特約專家趙明昊（中評社資料圖） 中評社北京12月26日電（記者 郭至君 助理記者 趙海欣）復旦大學國際問題研究院教授、清華大學戰略與安全研究中心中國論壇特約專家趙明昊日前參加了由中評智庫基金會、清華大學戰略與安全研究中心中國論壇主辦的第二屆雙C論壇，就中美元首舊金山會晤之後的兩國關係走向進行了分析。趙明昊重點表示，本次元首會晤為中美關係增加了穩定性、合作性、全球性， 展現出中方主動塑造兩國關係的姿態。



趙明昊說，中美雙方博弈多年，也意識到希望有一個更加成熟的框架管理兩國關係。特別是這次習主席明確表示，中國希望與美國做夥伴、做朋友。拜登總統則提出，美中衝突並非不可避免，一個穩定和發展的中國符合美國和世界的利益。另外，雙方強調了中美存在很多共同利益，認為不光是在經貿、農業等傳統領域，在氣候變化、人工智能這些新興領域也有共同利益。在中美雙方的推動下，兩國政府和社會層面的人員交流正在恢復，這種交流在美方看來跟競爭不衝突，有助於雙方摸索競爭的邊界，認識對方的底線。



同時，習主席還講到地球足夠大，容得下中美兩國，這也表現出中方希望為中美關係增加更多的全球性考量，強調中美關係的全球性責任，中美關係超越了兩國的範圍，必須用全球的視角看待和處理，中美在維護全球戰略穩定方面也負有特殊重要的責任。

