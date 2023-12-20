雙C論壇：袁征談中美需相向而行共同努力

中國社會科學院美國研究所副所長、研究員袁征（中評社 趙海欣攝） 中評社北京12月20日電（記者 郭至君 助理記者 趙海欣）中國社會科學院美國研究所副所長、研究員袁征日前參加了由中評智庫基金會、清華大學戰略與安全研究中心中國論壇主辦的第二屆雙C論壇，就中美元首舊金山會晤之後的兩國關係走向進行了分析。袁征表示，習近平主席提出的“五個共同”對於未來中美關係如何健康發展提供了指示性、引領性的建議，需要雙方國家相向而行，共同努力。



關於元首會晤的意義，袁征表示，中美元首舊金山會晤在經歷波折之後使得兩國關係能夠銜接，具有更加特殊的意義。總體來講，這次峰會是符合預期的，為中美關係注入了正能量。峰會對於雙方增新釋疑、管控分析、拓展合作起到了一定的作用，對於現在起伏不定的中美關係發揮了關鍵引領的作用。峰會有助於中美關係的止跌企穩，可以從五個方面來看：



一是今年中美關係歷經波折，整個發展呈現先抑後揚的態勢。2月發生飛艇事件使中美關係出現波折，6月布林肯訪華之後中美終於恢復了雙方高層的交往。峰會的舉行拓展了中美合作的空間，使得6月以來整體氛圍和緩的趨勢得到了延續，為兩國關係健康發展塑造了一個良性的氛圍。



二是在舊金山峰會上中美元首達成了20多項共識，拜登總統也重申了巴厘島會晤時的“五不四無意”的承諾。兩國元首強調要相互尊重、和平共處、保持溝通、防止衝突，這些都有助於中美雙邊的溝通，有助於拓展兩國下一步的合作。

