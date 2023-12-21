雙C論壇：陳須隆論中美元首會晤意義

對外經濟貿易大學國家安全與治理研究院常務副院長、教授陳須隆（中評社 趙海欣攝） 中評社北京12月21日電（記者 郭至君 助理記者 趙海欣）12月1日下午，由中評智庫基金會、清華大學戰略與安全研究中心中國論壇主辦的第二屆“雙C論壇——中美關係走向何方？”在北京召開。與會專家學者在中美元首舊金山成功會晤的背景下，就當前中美關係、台海局勢、美國對華認知等議題展開了熱烈討論。對外經濟貿易大學國家安全與治理研究院常務副院長、教授陳須隆發言時強調，中美元首會晤對於穩定兩國關係意義重大，也為未來新時期的中美關係起到了導航定向的作用。



陳須隆指出，中美元首會晤從國際關係史的角度來看是一樁舉足輕重的大事件，而且美方的安排也表明了這一點，其特別之處在於：結合舉辦APEC會議，拜登總統向習近平主席發出了一份舉行元首會晤的單獨邀請。美方特別表示，這是一場中美“峰會”，不同於APEC期間的雙邊會見安排。但是從外交的角度來講，它既不是國事訪問，也不是正式訪問，它就是一場特別安排的、有著明確目的的非常重要的峰會，體現了元首外交的重要性。從地點的選擇、午宴、莊園散步，會晤持續4個小時等細節來看，美方確實很重視也很用心，談的又是關係到中美關係的戰略性、全局性、方向性問題以及事關世界和平發展的重大問題。



陳須隆說，如果結合歷史來看，就會更加體會到這次元首會晤的價值和意義所在。在美蘇冷戰時期，每次元首會晤都會產生重要影響，而且都不那麼容易。尤其是上世紀70年代，美國處境比較困難，發生了美元危機，陷入了越戰泥潭，導致美蘇爭霸形成蘇攻美守的局面，在這種情況下美蘇首腦會晤增多，取得了很多成果，簽訂了100多個條約協定，制定了指導兩國關係發展的原則，包括雙方在限制戰略性、競爭性武器談判方面也有了不同程度的進展。結合國際關係史來講，世界上最強的兩個國家，某種意義上來講又是對手的情況之下，每次會晤都是非常重要的，也都是很不容易的，都會產生重大影響。大國都有大國的尊嚴和威望，兩國元首會晤如果沒有良好的氛圍，沒有良好的條件，沒有足夠的保障，是實現不了的。在中美關係陷入低谷的情況之下，雙方做了很多努力，“重返巴厘島、通往舊金山”的道路是曲折的、充滿挑戰的，好在雙方都想把雙邊關係穩定下來，而且習近平主席審時度勢，借著參加APEC峰會的機會應邀赴約，再次在歷史關頭要推動中美關係穩下來、好起來，是很不容易也是非常重要的一件事情。

