蔡英文籲支持者延續小英路線　力挺“英德美”

蔡英文到台中幫蔡其昌站台。（中評社 方敬為攝） 中評社台中12月15日電（記者 方敬為）蔡英文今天到台中跑輔選行程，下午最後一站拉抬民進黨“立法院副院長”蔡其昌，除了籲請鄉親支持蔡其昌連任，現在是副院長未來可望“更上層樓”。同時強調賴蕭配是延續“小英路線”的最佳人選，呼籲支持者集中選票，力挺民進黨英、德、美“贏得美”！



蔡英文15日到台中連跑4個選區，拉抬綠營“立委”選將，上午先與第七選區（大里、太平）“立委”何欣純同台拜廟，再赴第三選區（潭子、大雅、神岡、后里）助選新人謝子涵，中午到第八選區（豐原、東勢、新社、石岡、和平）出席“立委”候選人謝志忠見面會，下午前往第一選區（大甲、大安、外埔、清水、梧棲）力薦“立法院副院長”蔡其昌尋求連任。



蔡英文與蔡其昌連拜兩間宮廟，並在梧棲區真武廟贈匾，發表談話，她表示，最近有句話很熱門，就是“小英路線”，而賴清德就是延續路線的最佳人選，賴一路從“立委”、台南市長、“行政院長”到“副總統”，是所有候選人中行政資歷最完整的。而蕭美琴的外交長才與美國深厚的情誼，也是能讓台灣在國際上能發展更好的人。加上她自己，希望這場“總統”大選是英德美，也就是贏得美！



蔡英文也力薦蔡其昌，強調蔡其昌是她最好的兄弟。在2008年民進黨最艱難的時期，蔡其昌擔任了她的發言人，為民進黨打拼，她期待，民眾能繼續投給蔡其昌，讓蔡其昌繼續當副院長，甚至更上一層樓。最後是政黨票的部分，蔡英文希望大家也能繼續支持民進黨，讓民進黨能繼續“國會”過半！