滿足文化需求　增強精神力量

中評社北京12月15日電／據新華社報導，國務院新聞辦14日舉行“權威部門話開局”系列主題新聞發布會，文化和旅遊部有關負責人就加快建設文化強國、推動文化和旅遊高質量發展介紹了情況並回答記者提問。



文化和旅遊高質量發展取得積極進展



文化和旅遊部副部長盧映川表示，文化和旅遊部認真學習貫徹習近平文化思想，全面貫徹落實黨的二十大精神，採取了系列針對性、實效性舉措，做了大量打基礎、立長遠的工作。



——繁榮發展文化事業和文化產業。加大舞台藝術和美術創作引導支持力度，實施新時代系列藝術創作工程，組織開展舞台藝術優秀劇目展演、美術精品展出等活動。完善文化經濟政策，實施重大文化產業項目帶動戰略，積極培育新業態新模式，推出系列消費促進活動。



——保護傳承弘揚中華優秀傳統文化。深入實施中華文明探源工程、考古中國等重大項目，推進第四次全國文物普查，實施中華古籍保護計劃。非遺方面，傳承保護體系全面建立，保護傳承渠道和途徑不斷拓展，非遺創新發展活躍，非遺傳播普及廣泛開展。



——更好滿足人民美好生活新期待。豐富優質旅遊產品供給，實施鄉村旅遊精品工程，推進旅遊公共服務，推動文旅深度融合發展。



——不斷增強中華文化傳播力影響力。舉辦首屆“良渚論壇”、紀念費城交響樂團訪華50周年音樂會等。開展“你好！中國”國家旅遊形象推廣，推動入出境旅遊恢復發展。



文化和旅遊部國際交流與合作局局長高政介紹，2023年“歡樂春節”在全球100餘個國家和地區舉辦近500場活動，覆蓋近2000萬人次，網絡和電視端節目觸達超50億人次。

