從長城歷史文化中尋精神印記

中評社北京12月15日電／據新華社報導，北京密雲，沿崎嶇山路，登上古北口長城，極目遠眺，燕山山脈間長城綿延不絕，恢弘壯觀。



古北口是長城上著名關口之一，自古以來就是兵家必爭之地。1933年，日軍進犯山海關，長城抗戰爆發。古北口戰役中，數萬名官兵浴血奮戰，抗擊日寇，斃敵傷敵數千人，捍衛了民族尊嚴。



直徑一米多的炮彈洞、大小不一的彈坑……如今，滿目瘡痍的將軍樓仍訴說著這段驚心動魄的悲壯歷史。長城腳下，古北口戰役陣亡將士公墓靜靜矗立，門上挽聯為“大好男兒光爭日月，精忠魂魄氣壯山河”，橫批“鐵血精神”。



“面對強敵，不畏強暴，頑強堅韌，自強不息，這正是長城精神的寫照，也是中華民族精神的體現。”多年來專注於長城文化保護及歷史價值研究的中國長城學會副會長董耀會說。



長城橫跨15個省區市，宛如一條巨龍，橫亘於中國北方遼闊大地。世代勞動人民憑借血肉之軀，在崇山峻嶺、荒漠戈壁等交通閉塞、環境惡劣之地修築長城，歷經艱險，最終締造了人類歷史上的偉大奇跡。



在山嶺間一步步攀爬石階，撫摸厚重堅實的磚墻，眺望雄渾長城，總感慨於建築者們的智慧與偉力。即便是科技發達的今天，長城的保護修繕依然不易。在一些地勢險峻的長城段，修繕所需城磚往往只能依靠最原始的騾馱、肩扛方式搬運上山。



“在物質匱乏的古代，我們的祖先就是憑借人力去進行這項浩大工程，不斷奮起和抗爭，這才築就了雄偉的萬里長城。”董耀會說，“這背後就是中華民族堅韌不拔、勤勞勇敢的精神在支撐。”

