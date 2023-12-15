福州馬祖交流探討融合發展

中評社北京12月15日電／據新華社報導，馬祖縣長王忠銘13日率參訪團到福州進行計劃為期3天的參觀交流。該參訪團約40人，民意代表陳雪生、縣議會議長張永江等參加。兩岸人士就福州馬祖融合發展進行交流探討。



13日，福建省委常委、福州市委書記林寶金與馬祖參訪團座談交流。林寶金說，近年來，福州與馬祖在經貿、文化、旅遊、教育等領域交流密切，取得了豐碩的先行先試合作成果，形成了密不可分的融合發展局面。希望兩地進一步加強產業合作，在文化旅遊、海洋漁業、基礎設施等領域創新融合上率先突破，推動福馬兩地應通盡通、能融盡融，全力打造福馬“同城生活圈”。福州將秉持“兩岸一家親”理念，為馬祖同胞來榕投資興業搭建更廣闊舞台、創造更好條件。



14日，福州連江縣委書記陳勁鬆與馬祖參訪團座談交流。陳勁鬆說，今年以來，隨著“小三通”航線復航，連馬兩地交流成果越來越多、合作越來越密、感情也越來越深。針對兩地融合發展，連江進行了創建環馬祖澳國家級濱海旅遊度假區、推動福馬產業園落地、人才交流融合、康養產業發展等探索實踐。雙方將就觀光旅遊、貨物互通等事項進一步合作。



“馬祖與福州同根同源，近年來越走越近、越走越親，在促進融合發展上大有可為。”王忠銘說，將繼續堅持一個中國原則和“九二共識”、反對“台獨”，進一步發揮好橋梁紐帶作用，拓展福馬兩地多領域交流合作，實現互利共贏、共同發展，助力兩岸關係和平發展。



在福州期間，王忠銘一行參觀了兩岸數字經濟電商產業園、福州現代物流城開發建設指揮部、中國（連江）海峽國際農產品物流園等。