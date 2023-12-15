兩岸百名中小學校長論壇聚焦創新人才培養

中評社北京12月15日電／據新華社報導，第十六屆海峽兩岸百名中小學（中職）校長論壇14日在廈門開幕。海峽兩岸約190位校長以“線上＋線下”相結合的方式，就“創新人才培養”主題展開研討。



福建省教育廳副廳長陳麗英表示，創新人才是推動民族進步和發展的重要力量，是事關中華民族偉大復興的重要基礎。本次論壇以“創新人才培養”為主題，契合實際、契合時機、契合發展，是兩岸共同關注的課題，有利於推動兩岸教育界同仁互學互鑒，探索創新，融合發展。



本次論壇上，來自台灣的校長通過作報告、提供論文，分享他們在創新人才培育上的理念和做法，期待兩岸教育共同進步，攜手共榮。台灣省教育會理事長呂鬆林認為，現代教育發展呈現多元化趨勢，培養學生團隊協作能力、動手操作能力，都是AI時代下培育創新人才的重要方式。



中國教育學會副會長黃政表示，兩岸教育界輪值舉辦論壇，聚焦中小學及中職教育改革發展面臨的突出問題，破除偏見，坦誠交流，共同探尋破解的思路和辦法。通過舉辦論壇，加強了溝通交流、共享互鑒，促進了相互瞭解，共同推動兩岸融合發展。



海峽兩岸百名中小學（中職）校長論壇創辦於2007年，由兩岸教育界分年輪流承辦。本屆論壇由廈門市人民政府和中國教育學會、台灣省教育會共同舉辦，廈門市教育局、廈門市台灣同胞聯誼會、廈門市教育學會承辦。論壇將持續至16日。