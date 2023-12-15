中國駐美大使謝鋒：中美經貿合作迎來新機遇

中評社北京12月15日電／據人民網報導，12月14日，美中貿易全國委員會舉辦成立50周年慶典活動。中國駐美國大使謝鋒應邀出席，宣讀習近平主席賀信並致辭。美財長耶倫、美中貿委會主席葛士柏、美中貿委會會長艾倫、美國駐華大使伯恩斯等美政府官員及工商、戰略界人士線上線下共500人參加。



謝鋒表示，我抵美履職後首次發表公開演講，就是在美中貿委會主辦的歡迎活動上。當時正值初夏，我卻感到陣陣寒意；如今已是深冬，我卻感到融融暖意。最大的暖流，就是習近平主席和拜登總統在舊金山成功會晤，為處在關鍵時刻的中美關係增添穩定性，為變亂交織的世界注入正能量。



謝鋒表示，明年我們將迎來中美建交45周年，中美關係站上新起點，中美經貿合作也迎來新機遇。主要有三大利好：一是中美關係止跌企穩利好，舊金山會晤開辟了面向未來的“舊金山願景”，為改善發展中美關係指明了方向。中美對話比對抗好、合作比脫鈎好、穩定比折騰好，這應是雙方共識，也是責任所在。二是中國經濟回升向好利好，前三季度GDP同比增長5.2%，在主要經濟體中名列前茅，經濟增長的含金量更高、綠色成色更濃，亞洲、歐洲、中東等地對華投資大幅增長，中國仍是全球最佳投資目的地和最具潛力大市場。三是中國高水平對外開放利好，中國開放的大門越開越大，宣布全面取消製造業領域外資准入限制措施，金融業外商持股比例限制也已經取消。推出24條優化外商投資環境、25條加強民營企業金融服務具體措施，推進上海浦東新區綜合改革試點，升級北京服務業擴大開放綜合示範區；不久前中央經濟工作會議又宣布，拓展中間品貿易、服務貿易、數字貿易、跨境電商出口，放寬電信、醫療等服務業市場准入。中美經貿合作好消息頻傳，投資中國、深耕中國是工商界普遍選擇。