中評社北京12月15日電／據央視新聞報導，北京時間14日凌晨，美聯儲公布12月利率決議，宣布本月暫停加息。此前，美聯儲在本輪自2022年3月開始的加息周期中，已進行11次加息，目前，美國聯邦基金利率目標區間維持在5.25%～5.50%。



美聯儲連續三次暫停加息



在會後公布的聲明中顯示，美聯儲認為，美國目前經濟活動的增長速度較第三季度有所放緩。自今年早些時候以來，美國就業增長有所放緩。過去一年，美國通貨膨脹有所放緩，但仍處於高位。



在會後公布的聲明中顯示，美聯儲認為，美國目前經濟活動的增長速度較第三季度有所放緩。自今年早些時候以來，美國就業增長有所放緩。過去一年，美國通貨膨脹有所放緩，但仍處於高位。



光大證券首席經濟學家 高瑞東：美聯儲的貨幣政策，主要需要考慮兼顧促進就業和穩定物價的雙重目標，也就體現為失業率數據和通貨膨脹數據是否向正常水平靠近。目前從最新數據來看，就業數據雖有一定超預期反彈，但存在季節性因素，以及美國汽車工人罷工結束恢復就業等方面的影響，從整體上看，這兩個關鍵指標能夠反映出美聯儲持續加息的緊縮政策，效果有所顯現。



此外，會後美聯儲的表態透露出，美聯儲相信目前美國的利率的水平已經達到或者接近峰值，並且美聯儲開始討論降息的時間點。



專家表示，從目前一系列數據和情況分析，美聯儲本輪的加息進程大概率進入尾聲，但是，接下來美聯儲需要更為審慎地對待包括消費、製造業投資等數據的走勢，以繼續判斷目前的貨幣政策持續帶來的影響。

