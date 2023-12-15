國際觀察：中越關係新定位開辟美好新前景

中評社北京12月15日電／據人民網報導，應越南共產黨中央委員會總書記阮富仲、越南社會主義共和國主席武文賞邀請，中共中央總書記、國家主席習近平於12月12日至13日對越南進行國事訪問。



訪問期間，雙方宣布中越兩黨兩國關係新定位，在深化中越全面戰略合作夥伴關係基礎上，攜手構建具有戰略意義的中越命運共同體。



這是此訪最重要的政治成果，也是中越關係發展史上一座新的里程碑，擘畫了新時代中越關係美好新藍圖。



中越雙方簽署了一系列雙邊合作文件，涵蓋了共建“一帶一路”、檢驗檢疫、發展合作、數字經濟、綠色發展、交通運輸、地方合作、防務和執法安全合作、海上合作等30多個領域。這既呈現著近年來兩國全面戰略合作夥伴關係長足發展的成果，也預示著構建中越命運共同體更加廣闊的前程。



經貿合作將更加緊密。中越雙方將更充分發揮地緣相近、產業互補的優勢，加快推動共建“一帶一路”倡議和“兩廊一圈”戰略對接合作，共建更為穩定暢通的產業鏈供應鏈體系，促進兩國數字經濟發展與合作，促進兩國的經濟增長和轉型升級、造福兩國人民。兩國持續加強合作也有助於維護地區產業鏈供應鏈穩定、提振地區和全球經濟發展。尤其是，兩國將在綠色發展方面加強合作，不僅有助於兩國可持續發展並更好應對氣候變化帶來的挑戰，也有助於推動實現更加強勁、綠色、健康的全球發展，對實現聯合國2030年可持續發展議程目標有重要助力作用。



“硬聯通”和“軟聯通”有望提速。中越雙方在包括鐵路、公路在內的陸、海、空、網等基礎設施方面的聯通將更加完善，持續助力兩國和區域經貿合作。未來，隨著兩國跨境互聯互通的發展升級，以及邊境智慧口岸建設的提速，兩國人流物流將極大便利化，助推兩國經貿合作與人文交流。中越邊境智慧口岸將成為連接中國與東盟時間更短、效率更高、服務更好、價格更優的國際物流大通道樞紐，持續提升兩國和地區貿易自由化、便利化水平。

