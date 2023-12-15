讓希中兩大古老文明的智慧更好照鑒未來

中評社北京12月15日電／據人民日報報導，我非常認同和支持中國提出的全球文明倡議。衹有不同文明加強相互瞭解，才能為許多困擾人類的問題找到真正的、根本的解決方案



今年早些時候，希臘文化基金會和中國駐希臘大使館舉辦“茶和天下·雅集”茶文化推介活動，通過品茶沙龍、茶藝表演和圖片展等，向觀眾展示了從古至今茶在中國人民生活中扮演的重要角色，展現茶在推動中華文明與其他文明交往中的重要作用。



這樣的文化交流活動深受希臘民眾歡迎。希臘文化基金會總部位於雅典城北部一座幽靜的院落。在這裡，我們和中國合作夥伴多次舉行文化交流活動，既品味茶文化，也分享精彩紛呈的中國畫和其他中國藝術。通過參與舉辦這些活動，我們不僅加深了對中國文化的瞭解，也感受到了中國夥伴的創造力和對傳承發展中華優秀傳統文化的使命感。



作為一名從事希臘語教學和希臘文化推廣超過30年的教師，我非常期待為希中文化交流貢獻更多力量。在希臘文化基金會任職以來，我對兩國文化交流有了更多瞭解。近年來，中國夥伴積極參加希臘舉辦的國際書展，帶來眾多中國經典著作，幫助希臘民眾瞭解中國悠久的歷史和深刻的人文理念。



各種形式的文化交流活動幫助希中人民加深相互瞭解。多位曾到北京參加書展的希臘朋友告訴我，希臘作家卡贊扎基斯的作品在中國很受歡迎。卡贊扎基斯曾兩次訪問中國，從中國人民身上看到了和平、和諧與智慧，並和很多中國作家成了好朋友。卡贊扎基斯在《中國紀行》裡探討了希臘文明和中華文明的共通之處，對於今天希中加強文化交流和文明對話具有啟示意義。



希中有很多共通的文明閃光點，都崇尚相互尊重、追求和平共處。中華文明注重以人為本，崇尚內在修養和美德。古希臘哲學家也關注知識和道德的重要性，強調“善即知識”。今天，希中兩國在各自發展道路上面臨許多相似挑戰，兩國可以成為不同文化傳統國家之間相互尊重、合作共贏的典範。在兩國經濟交往持續深化的背景下，雙方也應共同努力，加強文化交流。

