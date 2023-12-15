張榮味：郭台銘臨門一腳對侯友宜是大助力

國民黨2024候選人侯友宜15日前往雲林斗南順安宮參拜，前雲林縣長張榮味（左）陪同。（中評社 楊騰凱攝） 中評社雲林12月15日電/中國國民黨2024候選人侯友宜15日前往雲林衝刺南台灣選情，下午來到雲林斗南順安宮參拜，前雲林縣長張榮味、國民黨雲林縣長張麗善、不分區“立委”候選人張嘉郡，張家兩代人共三大要角全面到場陪同。媒體詢問郭台銘的動向，張榮味表示不知道，還說郭台銘的“臨門一腳”對侯友宜會是一大助力，他會展現誠懇的心意向郭表達。



侯友宜15日至雲林拜票，途經地點包括雲林縣虎尾鎮、土庫鎮、斗南鎮、西螺鎮，以及斗六市，行程內容包括站上車隊掃街以及參拜途經的廟宇，總計有8個公開行程，從早上10時跑到傍晚5時，共7個小時的鐵人行程全力衝刺。



侯友宜15日在雲林掃街拜票，張榮味首次出面助選，媒體關切張榮味目前與郭台銘的互動，以及郭的動態，張榮味表示，郭台銘現在出國，讓他回台再說。



媒體問張榮味是否告知郭台銘支持侯友宜？張榮味說沒有。至於是否會遊說郭台銘支持侯友宜？張榮味表示，他當然是要表達很大的誠懇讓郭知道他的臨門一腳對侯友宜是很大助益。



媒體問似乎還有些議長不支持侯友宜，張榮味表示，“最後大家都會團結”。