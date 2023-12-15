中評社北京12月15日電／據人民日報報導，12月14日，國家主席習近平同肯尼亞總統魯托互致賀電，慶祝兩國建交60周年。習近平主席指出，建交60年來，中肯兩國始終並肩合作、攜手發展，成為政治上彼此信賴的好朋友，經濟上合作共贏的好夥伴。



“肯尼亞獨立以來的60年也是肯尼亞與中國保持友好關係的60年。”肯尼亞內閣首席部長兼外交和僑務部長穆達瓦迪日前在首都內羅畢接受中國媒體聯合採訪時表示，肯中建交60年來，雙方在基礎設施建設、經貿、能源、文化、教育等各領域的合作都取得了豐碩成果。肯尼亞和非洲從共建“一帶一路”中獲益良多，肯中關係只會越來越好。肯方願同中方加強全方位友好合作，在建交60周年基礎上書寫兩國關係新篇章。



“肯中是全面戰略合作夥伴，雙方關係正處於歷史最好時期。”穆達瓦迪說，60年來，肯中合作不斷拓展和深入，極大推動肯尼亞經濟社會發展。中方在促進發展方面十分務實，中企在項目執行上非常高效，肯尼亞正從來自中國的投資中廣泛受益。“肯尼亞是東非和中非的經濟和金融中心，高素質勞動力比較充足，是較為理想的投資目的地。”穆達瓦迪表示，期待更多中企來肯投資興業，促進肯尼亞藍色經濟、信息通信、製造業、醫療、清潔能源等領域發展。



“魯托總統赴華出席了第三屆‘一帶一路’國際合作高峰論壇，我們高度讚賞共建‘一帶一路’倡議，參與其中積極促進了肯尼亞的社會發展。”穆達瓦迪以基礎設施為例，表示由中企修建的錫卡高速公路、蒙內鐵路、內羅畢快速路及內羅畢多條環城路等項目，都讓肯尼亞人民引以為榮。尤其是蒙內鐵路的開通，促進了人員往來，提升了貨物運輸效率，帶動鐵路沿線商業和經濟發展。“肯尼亞在基礎設施建設方面任重道遠，期待與中方的務實合作取得更多成果。”



穆達瓦迪表示，基礎設施互聯互通對於推動非洲大陸自貿區發展十分關鍵。非洲大陸希望實現從大西洋到太平洋的鐵路聯通。如果鐵路從肯尼亞蒙巴薩港修到非洲西海岸，可以極大釋放沿線國家的發展潛力。“希望共建‘一帶一路’進一步促進非洲互聯互通，非中合作創造更加美好的未來。”

