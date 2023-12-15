“希望與中國開展更多合作”

中評社北京12月15日電／據新華社報導，由外交部主辦的“駐華使節地方行”活動近日在廣東深圳舉行。來自奧地利、芬蘭、斯洛伐克、盧森堡、洪都拉斯等12個國家的16名駐華使節和外交官走進深圳，感受創新之城的脈動與活力，探索開展合作的新機遇。



“新材料研究是在為未來發展做準備”



走進深圳比亞迪總部，駐華使節和外交官一行參觀新能源汽車。洪都拉斯駐華大使薩爾瓦多·蒙卡達坐進一輛深綠色汽車，認真瞭解車內細節。“車內很寬敞，坐著舒適。”蒙卡達體驗的這款轎車特點是起速極快，百公里加速只需3.9秒，715公里超長續航。



蒙卡達說，洪都拉斯水力、日照資源充足，而中國在相關領域擁有豐富經驗和先進技術，兩國在新能源領域擁有廣闊合作空間。



“越來越多的西班牙人開始喜歡新能源汽車，但是受限於電池技術、續航問題，西班牙汽車業仍以傳統汽車為主。隨著續航能力不斷增強，新能源汽車的使用率將逐漸提高。”西班牙駐華大使館廣州經濟商務處參贊洛倫索·海梅表示，希望未來西班牙與中國在新能源汽車、清潔能源方面加強合作。



“通過這次參觀，我對深圳這座創新之城有了新的認識。”海梅說。據介紹，在全球每7部智能手機中有1部是深圳製造，深圳出產了全球通信基站總量的一半，生命信息與支持類醫療器械產量占全球兩成，消費級無人機產量占全球七成……深圳正加速建設具有全球重要影響力的產業科技創新中心。



貝特瑞新材料集團股份有限公司在深圳成立，主攻新能源材料的研發與製造，包括鋰離子電池負極材料、正極材料和先進新材料等。2010年，貝特瑞負極材料的出貨量全球第一；2022年公司營收達256億元。使節和外交官穿上白大褂，走進實驗區，觀看技術人員研發、製作、測試新型電池材料。



“新材料研究是在為未來發展做準備。”盧森堡駐華大使盧睿朗認為，歐盟和中國應該加強在新能源領域的合作。盧森堡是歐洲的重要金融中心，可以在推動歐中綠色金融合作方面有所作為。

