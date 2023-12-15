生源不足　台4所大學明年將倒閉

中評社香港12月15日電／據中通社報導，受台灣地區少子化的影響學校招生更加激烈，部分學校不得不面臨停招、停辦等困境。據台媒14日報導，台灣多所大學確定倒閉，除了2023年停辦的兩所大學外，明年還有4所大學即將倒閉，初步估計有6萬名大學生被迫安置其他學校，教師也面臨失業窘境。



據報導，今年台灣地區停辦的兩所大學分別是台灣首府大學和台灣中州科技大學。其中，台灣首府大學2000年在台南市麻豆區建校，全盛時期學生人數近1萬人，但這所大學因招生人數驟減，採取各種措施仍無法填補資金缺口，最後於去年5月停招，今年8月宣告停辦。



報導稱，明年還將有4所大學宣告停辦，包括台灣明道大學、台灣環球科技大學、台灣東方設計大學、台灣大同技術學院。據報導，台灣明道大學全盛時期光是學生就近萬人，不過因面臨財務資金不足及積欠教職員薪資逾3900萬元新台幣問題，迫使校方不得不全面停招，於明年7月31日停辦。另外，創校32年的台灣環球科技大學，全盛時期學生人數超過9000名，因財務缺口嚴重，今年8月已停招，明年7月31日停辦。台灣東方設計大學也於今年8月1日全面停招，明年7月31日停辦。而創校60年的台灣大同技術學院也因財務問題，宣布今年8月停招，明年7月停辦。