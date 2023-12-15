賴清德“文化台獨3.0”貽害無窮

中評社香港12月15日電／據大公報報導，新華社14日發表中國社會科學院台灣研究所副研究員任冬梅撰寫的題為《賴清德“文化台獨3.0”用心險惡、貽害無窮》的文章。文章指出，近日，賴清德提出所謂“2個承諾、8項主張”的文化政見，其內容涉及語言、藝術、法律、文化、思想、經濟、傳播等多個面向，是以體系化的方式從戰略高度和法制層面入手，試圖打造蔡英文“柔性台獨”和“文化台獨2.0”的升級版，將對島內民眾尤其青年一代以及兩岸關係產生深遠危害。



“文化台獨”是一種在思想、文化、意識形態領域謀求“去中國化”，切斷台灣與祖國大陸在歷史、文化、民族等方面的聯繫，培植以台灣為“獨立主體”的歷史、文化、民族和國家認同的思潮和行為。在李登輝和陳水扁時期，“文化台獨”開始抬頭並呈現惡性蔓延趨勢。2016年，蔡英文上台後繼承李扁衣鉢，更加隱蔽地推行“文化台獨”，主要表現在兩個方面：一是徹底斬斷兩岸各方面的歷史聯繫；二是深入改造台灣的“文化認同”。具體表現在從課綱、語言、歷史、宗教信仰等方面不斷“去中國化”，製造“國族分裂”。



企圖合法化“文化台獨”



賴清德提出的“2個承諾、8項主張”，是在蔡英文的基礎上，以更為全面、系統、制度化的方式推行“文化台獨”，可稱其為賴氏“文化台獨3.0”。其“2個承諾”分別是“任內”將每年增加文化預算；強化“行政機構文化會報”機制，落實“文化基本法”。這兩個承諾可謂是賴氏“文化台獨3.0”的總綱，其核心精神是從戰略高度施行“文化台獨”，將“文化台獨”打造為系統工程並以“國家基本法”的高度賦予“文化台獨”超然的“合法性”，以徹底完成意識形態領域的“台灣國族建構”。



賴清德提出的“8項主張”中的第1項是“推動系統性文化保存奠立文化根基”，推動“再造歷史現場2.0”，本質是全面恢復日本殖民統治時期的歷史記憶，美化殖民侵略歷史；美化“台獨”人士所謂的“奮鬥歷史與精神”，或將一大批沒有“台獨”意識的近代台灣知識分子歸屬到“台灣主體意識覺醒者”行列，達到篡改台灣歷史的目的。第2項“復振國家語言，促進多元文化社會共融”，其重點是“支持多元語言的不斷創作與傳播”，實質則是借“語言平權”壓抑漢語。2018年台灣通過所謂“語言發展法”將占台灣絕大多數人使用的“漢語”貶為“華語”，與閩南話、客家話、少數民族語言等並列為平行通用的“官方語言”。賴清德提出將加速推動成立“台灣語言研究發展中心”，就是試圖以當局的力量進一步打壓漢語的地位，人為提高其他語言的使用範圍和頻率。第3項“重建台灣藝術史”，實質是將“去中國化”“篡改歷史”的黑手伸向藝術領域，將全面改造台灣美術史、表演藝術史、音樂史、工藝史、建築史、文學史、影視音史等藝術史，徹底斬斷兩岸在文化藝術上的歷史聯繫，突出台灣藝術的所謂“在地性”與“主體性”。“8項主張”的第4至8項，分別是要求從博物館、地方文化、文藝工作者、文化產業、傳播平台和宣傳體系等方面，突出所謂的“台灣文化”、強調“台灣文化自成體系”，否定台灣歷史文化傳統與祖國大陸的源流關係，割裂兩岸文化的傳承性。