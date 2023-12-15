台11騙徒“無保”釋放　民眾：縱容犯罪

中評社香港12月15日電／據大公報報導，據台媒報導：台南地檢署近期追查一宗“泰達幣”詐騙案，向台南地方法院請求羈押11名詐騙集團成員，但法官裁定“無保”釋放（不需要交納保證金擔保而直接解除拘禁、恢復被告人自由），承辦檢察官對裁定結果錯愕、難以接受。島內民眾批評司法機構縱容犯罪。兩岸學者指出，台灣方面如此優待詐騙分子，如何能嚴厲打擊犯罪分子，難怪台灣近5年詐騙案的偵結起訴率衹有21.9%。尤其民進黨政客與詐騙分子關係匪淺，可謂“上梁不正下梁歪”。



據報導，台南地檢署檢察官稱，台南地檢署偵辦以“泰達幣”作為犯案工具之詐騙集團，專案小組於2023年11月22日在台北、台中等地逮捕集團成員11人，且查扣“教戰手册”等證物，並向台南地方法院請求羈押，但台南地方法院法官裁定11人全部無保釋放。承辦檢察官提起抗告（對於法院裁定提出不服，稱作“抗告”）。台灣“高等法院”台南分院於12月1日廢棄原裁定，發回台南地方法院重新裁定。



對於這起可能讓“打擊詐騙淪於口號”的裁定，台南地方法院12日發表聲明解釋稱，法官在審核此類案件時，需要有犯罪嫌疑重大、具羈押事由且有羈押必要時才能裁定羈押被告，因為羈押是拘束人身自由程度最嚴厲的強制處分，應更以審慎嚴格標準來檢視。司法應冷靜與理性，倘貿然裁定羈押，日後可能衍生許多刑事補償事件，對審、檢司法形象均有損害。



對於法官裁定詐騙團夥11人“全數無保釋放”，有島內網友在臉書留言評論說：“台灣的亂源”；“不敢判，不敢押，就請別當法官好嗎”；“選對黨，詐騙無罪”；“法院認證詐騙天堂”；“台灣真不愧是詐騙天堂”。



民進黨“打詐隊”淪“詐騙隊”



值得一提的是，面對島內日益嚴重的詐騙犯罪，民進黨當局不時被揭發對詐騙犯採取包庇縱容的醜聞。據台媒統計，台灣近5年詐騙案的偵結起訴率僅為21.9%，多數以犯罪證據不足的理由不予起訴，六成被起訴者僅為下游負責取款的底層人員，而非背後的犯罪組織者和高層。就算遭判刑，高達85.5%的詐騙犯定罪在3年以下，造成犯罪收益高而成本低的現實。例如今年5月，台灣互聯網借貸平台im.B詐騙案移送法辦，全案涉及金額達25億元新台幣、受害者超過5000人。但民意代表陳歐珀等一眾綠營人士被爆出與此案主嫌關係匪淺，結果民進黨當局最終對該案模糊處理。島內民眾也因此嘲諷當局的“打詐隊”淪為“詐騙隊”。