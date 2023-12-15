“融”字當選兩岸年度漢字

中評社北京12月15日電／據海西晨報報導，兩岸民眾票選產生2023海峽兩岸年度漢字“融”後，受到了兩岸輿論高度關注。12月13日，國務院台灣事務辦公室舉行例行新聞發布會，發言人朱鳳蓮表示，希望兩岸同胞攜起手來，共同推動兩岸關係重回和平發展正確軌道，推動兩岸融合發展走深走實，共享兩岸關係“其樂融融”的發展紅利。



國台辦：“融”反映兩岸關係發展前景



13日，在國台辦例行新聞發布會上，國台辦新聞發言人朱鳳蓮在回答記者提問時表示，一個“融”字，代表了兩岸民眾要和平、要發展、要交流、要合作的共同心聲，也反映了兩岸民眾的樸素願望和兩岸關係發展前景，可謂是一字千言、眾望所歸。



朱鳳蓮表示，深化兩岸融合發展，利在兩岸當下，功在民族千秋。我們深入貫徹習近平總書記關於“以通促融、以惠促融、以情促融”的重要指示精神，制定出台並推動落實《中共中央國務院關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路建設兩岸融合發展示範區的意見》，舉辦海峽論壇、海峽青年發展論壇、海峽青年節、海峽兩岸交流融合月等重要交流活動，邀請島內各領域、各界別人士來訪交流，進一步完善增進台灣同胞福祉的制度和政策，為廣大台胞台企融入大陸新發展格局、參與高質量發展提供更多平台，創造更好條件。



談到兩岸關係未來如何發展，朱鳳蓮說：“希望兩岸同胞攜起手來，共同推動兩岸關係重回和平發展正確軌道，推動兩岸融合發展走深走實，共享兩岸關係‘其樂融融’的發展紅利。”



兩岸熱議：“融”把兩岸帶入更美好明天



2023海峽兩岸年度漢字評選10月27日啟動，邀請兩岸各界知名人士參與推薦年度漢字，從中遴選36個候選年度漢字，於11月21日至12月6日進行網絡票選。兩岸共有約1500萬人次投票，最終“融”字以逾98萬票當選2023海峽兩岸年度漢字。

