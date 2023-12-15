現代舞詩劇《詩憶東坡》召開創作研討會

中評社北京12月15日電／據人民網報導，近日，現代舞詩劇《詩憶東坡》在京召開創作研討會。中國東方演藝集團黨委書記、董事長景小勇，副總經理、董事劉鵬以及多位專家學者和《詩憶東坡》主創代表、主要演員參會。



研討會上，《詩憶東坡》總導演、編舞、編劇、視覺總監、舞美設計、服裝設計、造型設計沈偉，編劇郭長虹，燈光設計蕭麗河簡要介紹了劇目創作過程。



與會專家就《詩憶東坡》的創作風格、美學特徵、創新表達與修改提升進行了深入研討。專家們普遍認為，現代舞詩劇《詩憶東坡》是將中華優秀傳統文化與現代舞台藝術手段和現代審美理念緊密結合的創新之作，向觀眾呈現了蘇東坡的精神內核，寫意地找尋當代人與蘇東坡的精神契合點，是一部體現了中華優秀傳統文化的創造性轉化和創新性表達的作品。



國家文物局政策法規司司長金瑞國認為，《詩憶東坡》以詩為軸，無論是六幕點題的東坡詩詞還是舞蹈當中體現的詩意，都表現了東坡的情懷；以舞為魂，映射出中國人對於家國情懷深層次的理解；以印為譜，在舞台上藝術性的展現了印章、書法、繪畫、古籍、戲曲、武術等傳統文化的精髓，使人想起中國文人崇尚修為、淡泊名利、兼濟天下的人文精神。



中國文聯舞蹈藝術中心常務副主任、中國舞協《舞蹈》雜誌執行副主編張萍圍繞藝術形式去掉語言理解框架如何解讀的問題進行了深入的闡述。蘇東坡這樣一個歷史人物，把他的核心故事情節都去掉，我們聯繫到的是蘇東坡的思想。作為生命和宇宙來講它沒有始，沒有終，沒有消亡，只是一個不斷的轉化、流轉，這是一個重要的表達和體悟。



文化和旅遊部藝術司音舞處處長趙琳宇用“三個感動”談了觀劇體會。第一個感動，是這部作品喚醒和激發了血脈里蘊涵的中華傳統文化基因。第二個感動，是“沈偉式”的解讀，在相當的廣度、深度和長時間內能夠感染更多的人引發思考和產生影響。第三個感動，是這台舞台藝術作品的唯一性。這樣一部沒有故弄玄虛、沉浸式、沉靜感的現代舞作品帶給觀眾非常美好的觀演享受。