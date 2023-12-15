北京住房公積金已開始執行新政

中評社北京12月15日電／據央視新聞報導，北京出台房地產新政之後，記者從北京住房公積金管理中心瞭解到，新的首付比例標準和貸款年限已經開始實施。



降低首付款比例



政策調整後，首付款比例不再區分普通住房及非普通住房。購買首套住房的，首付款比例不低於30%；購買房屋位於城六區（東城、西城、朝陽、海淀、豐台、石景山區）且為二套住房的，首付款比例不低於50%；購買房屋位於城六區以外且為二套住房的，首付款比例不低於40%。



例如：申請人購買商品房總價為300萬元的首套住房，按原政策，如購買的房屋符合首套普通住房，公積金貸款最低首付比例為35%，申請人需最少支付首付款105萬元才可申請公積金貸款。此次政策調整後，公積金貸款的最低首付比例下降至30%，在符合公積金貸款條件的情況下，申請人滿足最低首付款90萬元，即可申請公積金貸款，為申請人節省首付開銷15萬元。



延長貸款年限



貸款年限最長由25年調整為30年。此次政策調整後，在其他貸款條件不變的情況下，貸款時要求的月繳存額及還款時的月還款額均有所下降。



1.申請同等額度貸款時，月償還金額下降



如以等額均還計算法計算，按照原最長貸款年限25年申請100萬元公積金貸款，月均還款額為4794.29元。政策調整後，按照最長貸款年限30年申請，月均還款額下調至4270.16元，每月可節省月供約524元，有效降低借款申請人還款負擔。



若在現行公積金自由還款方式下，按照原最長貸款年限25年申請100萬元公積金貸款，每月的最低還款額為4006元。政策調整後，按照最長貸款年限30年申請，每月的最低還款額下調至3834元，每月可少償還172元。

