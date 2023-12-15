大戲東望·2023全國話劇展演季舉辦

中評社北京12月15日電／據人民日報海外版報導，全總文工團的《尋味》、天津人民藝術劇院的《雷雨》、上海話劇藝術中心的《12個人》……近日，北京喜劇院好戲連台，大戲東望·2023全國話劇展演季的部分劇目正在這裡上演。



大戲東望·2023全國話劇展演季由文化和旅遊部藝術司、中共北京市委宣傳部指導，北京市文化和旅遊局、中共北京市東城區委、北京市東城區人民政府、中央戲劇學院主辦，中共北京市東城區委宣傳部、北京市東城區文化和旅遊局承辦，北京保利劇院管理有限公司、北京喜劇院有限公司協辦。



據北京市東城區相關負責人介紹，多年來，東城區努力推動文化賦能城市發展，培育戲劇文化資源，形成“城中有戲、戲在城中”的劇場集群：北京人民藝術劇院首都劇場經典劇目全年不斷檔；長安大戲院為戲迷提供了一場場戲曲盛宴；以國話先鋒劇場、蜂巢劇場為代表的一批小劇場濃縮了時代氣息和青春活力。此外，大戲東望·全國話劇展演季、南鑼鼓巷戲劇展演季、北京青年戲劇節等品牌活動的業界影響力和群眾參與度與日俱增。截至目前，東城區共有40個劇場，占全市藝術類劇場總數量近1／3，演出團體79家，演出經紀機構293家，每年年均演出5000餘場，200餘萬觀演人次。



大戲東望·全國話劇展演季自2017年首次舉辦以來，已連續舉辦5屆，成為話劇行業風向標和深受群眾喜愛的文化品牌。本屆全國話劇展演季以“戲悅東城——與戲劇共生 與城市共美”為主題，舉辦精品劇目展演、高峰對話、“全城有戲”等系列活動，聯動上海、天津、深圳、南京等10餘個城市，帶來23部劇目、43場演出。



本屆全國話劇展演季已經與觀眾見面的多場演出取得良好反響。如開幕大戲話劇《尋味》是北京文化藝術基金2022年度資助項目，由北京市文聯主席陳平擔任總策劃，匯集了兩岸優秀演員出演。該劇以一碗代代相傳的牛肉面映照一個家庭四代人的聚散離合，精巧的場景、細膩的情感、娓娓道來的故事令觀眾動容。該劇製作人兼主演、全總文工團話劇團副團長唐麗華說：“我們希望借此契機，讓觀眾瞭解海峽兩岸70年歷史滄桑變化，體會兩岸人民割舍不斷的親情，也通過觀看這部話劇感受首都文化，讓戲劇日益走進百姓生活，在城市生根發芽。”



本屆全國話劇展演季將持續至2024年1月。