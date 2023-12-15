網絡直播讀書節目開啟閱讀新方式

中評社北京12月15日電／據人民日報海外版報導，崇尚讀書，是中華民族的優良傳統；網絡直播，是數字時代的新興業態。近年來，在“深化全民閱讀活動”與“加快數字中國建設”的現實呼喚中，讀書與直播實現了雙向奔赴。直播讀書節目的興起，既拓展了數字閱讀的媒介場景，也豐富了網絡文藝的表現載體，成為人們精神消費的重要方式。



多種類別層出不窮



現階段，直播讀書節目主要分為五類：一是專題型，指網絡平台自制、擁有固定稱謂、以對話與訪談為核心形式的節目，如《書行者》《老俞閑話》《知識星期肆》等。二是節日型，指媒體在特定節點參與打造的節目，如2023年“世界讀書日”前後新華網推出的《讀天下閱未來：悅讀悅青春》、央視綜合頻道推出的《春日閱新正當時》等。三是個人型，指作家、學者、博主等以分享、演講、朗讀等方式展開的節目，如“成事不二堂”“凱叔講故事”“趙健的讀書日記”等賬號的相關內容。四是衍生型，指依托文化IP進行的節目，如“豆瓣讀書”“楊瀾讀書”“十點讀書”“全民悅讀會”等品牌不定期推出的相關內容。五是中介型，指出版社、雜誌社等機構以直播形態舉辦的新書分享、名作領讀、學習講座、知識普及等活動。



可以說，這些類別的直播讀書節目“多點開花”、相互融合，共創了直播讀書節目方興未艾的當下生態，讓讀書在直播情境中煥發了生命力，讓直播因閱讀濡染而沉澱了寶貴的審美意蘊。



打造嶄新閱讀體驗



讀好書，是直播讀書節目基本的選品標準與審美自覺。如何定義“好”，不同的節目有不同的展現，其共識是具備傳承中華文明、凝聚文化認同、豐盈知識結構、調節生活節奏、觀照社會人生、彰顯時代風貌等功效與價值。唯有以讀好書為起點，直播讀書節目才能夯實基礎，進而創新閱讀體驗。《我們讀書吧》在分享《人生海海》《人類群星閃耀時》《春天是一點一點化開的》等佳作的過程中，以直播的輻射力豐富了“世界讀書日”的內涵，從一個側面勾勒出網絡媒體的銳意進取。

