多措並舉滿足人民群眾高品質文旅需求

中評社北京12月15日電／據光明日報報導，12月14日，國務院新聞辦舉行“權威部門話開局”主題新聞發布會，文化和旅遊部相關負責人了介紹加快建設文化強國、推動文化和旅遊高質量發展有關情況，並回答記者提問。



鼓勵扶持精品創作



衡量一個時代的文藝成就最終要看作品。“這些年，圍繞推出更多舞台藝術精品，文化和旅遊部加大舞台藝術和美術創作引導支持力度。”文化和旅遊部副部長盧映川介紹，今年前11個月，文化和旅遊部主辦了27項展演展示活動，線下觀眾90萬人次，線上觀看量超過18億次。一批彰顯中華審美風範、富有鮮明時代氣息的舞台藝術作品受到好評。



為鼓勵精品創作，過去十年，國家藝術基金累計資助扶持各類劇節目達到7116項，這些年來文華獎、“五個一工程”獎獲獎劇節目中80%以上來自國家藝術基金扶持，取得了非常好的效果。



非遺傳承保護體系全面建立



截至目前，我國共有各級非遺代表性項目10萬餘項，其中國家級非遺代表性項目1557項；共有各級代表性傳承人9萬餘名，其中國家級非遺代表性傳承人3056名；共有43個項目列入聯合國教科文組織非遺名錄、名册。“我國的非遺傳承保護體系已全面建立，有力有效促進了非遺的保護和傳承。”盧映川說。



與此同時，非遺保護傳承的渠道和途徑也在不斷拓展。非遺工坊，全國設立了6700餘家；國家級文化生態保護（實驗）區已經設立23個；國家級非遺生產性保護示範基地已經設立100家。

