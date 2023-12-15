金雞藝術電影展走進浙大　多部優秀影片參展

中評社北京12月15日電／據人民網報導，由中國電影家協會、浙江大學聯合主辦的浙江大學·金雞藝術電影展暨浙江大學第十屆學生節“新青年夢想匯”電影藝術周12月13日在浙江大學紫金港校區開幕。中國文聯書記處書記，中國電影家協會分黨組書記、駐會副主席張宏出席活動。



浙江大學黨委副書記朱慧表示，此次舉辦浙江大學·金雞藝術電影展，是浙江大學與中國電影家協會的一次緊密合作。浙江大學堅守傳承以求是為核心的文化傳統，重視人文藝術教育，引導師生在藝術欣賞和創作中堅守優良品德。



中國電影家協會分黨組成員、副秘書長劉冰表示，“浙大在藝術賞析、學術思辨方面碩果累累，為電影文化傳播作出積極貢獻。希望以本次影展為契機，充分發揮浙大資源優勢，進一步提升金雞獎的傳播力與影響力。”



開幕式後，浙江大學求是特聘教授、哲學學院王俊教授為師生帶來一堂以《作為一種哲學的電影》為主題的電影名師課，闡述了電影與哲學的關係。金雞電影藝術展旨在宣傳中國電影品牌文化，激勵和推動優秀藝術影片走進校園、走進青年，提升中國電影傳播力、影響力。本次浙江大學·金雞藝術電影展，共有5部國內外優秀電影進行集中展映，包括《無名》《撥浪鼓咚咚響》《永安鎮故事集》《困在心緒裡的兒子》《燃燒的巴黎聖母院》，均為中國電影金雞獎提名或獲獎作品。



據悉，除影片展映外，浙江大學·金雞藝術電影展活動期間，還將組織專家導賞、主創交流、名師課堂、“青馬向上”橫店調研、學術研討、圓桌沙龍等環節，專家學者、青年電影人、青年學生、基層幹部等將圍繞當下文化與青年的議題，聚焦數字浪潮中電影文化發展狀況等進行交流。