北京探索“輕案快辦”提升辦案效率

中評社北京12月15日電／據新華社報導，依托在全市率先建立的輕微刑事案件“一站式”辦理中心，北京朝陽區公檢法司各部門提高針對“輕案”“簡案”辦理效能，部分案件實現48小時內全流程辦結，自公安機關移送審查起訴時間由平均20日降至7日，在保障當事人權益、維護司法公正的基礎上，警務運轉質效顯著提升。這是記者日前從朝陽公安分局瞭解到的。



隨著經濟社會法治化進程日益加快，社會面違法犯罪情況不斷發生變化。朝陽公安分局統計近年來辦理的刑事案件發現，約四成案件犯罪情節輕微、社會危害小，且案情事實清楚、當事雙方能夠達成賠償諒解，此類案件的快速辦理能夠進一步實現司法資源有效配置。



經前期最高法、最高檢、公安部、司法部充分調研，朝陽公安分局在上級部門和市公安局支持幫助下，與區法院、檢察院和司法局專題會商，建立“一站式”辦理中心，推出“一站式”辦理模式。“一站式”辦理中心以分局執法辦案管理中心2.0建設為依托，全面引入傷情鑒定、物價認定等功能，實現“合成作戰”、案管監督、證據輔助指引及遠程辦案等，對案件快偵快辦提供切實保障。



“分局抽調精幹警力成立專班，依據案件情節、危害性、證據情況及當事雙方諒解程度等進行‘繁簡分流’，並與檢法機關保持溝通，對案件質量進行有效監督，適時啟動‘48小時’內全流程辦結工作模式。”朝陽公安分局執法辦案中心負責人介紹，“一站式”模式啟動後，民警依法傳喚嫌疑人，在24小時內終結偵查，並移送檢察機關依法審查起訴，後檢法兩方在24小時內依法作出不起訴決定或進行宣判，此模式下每月平均可辦結14起至16起危險駕駛、盜竊等輕微刑事案件。



朝陽公安分局相關負責人表示，下一步將繼續貫徹執法規範化建設部署要求，加強各部門聯動協同，充分發揮“一站式”辦理模式在分流刑事案件、節省司法資源、保障合法權益方面的積極作用。