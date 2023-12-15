文旅部：打造有品質有溫度的旅遊目的地

中評社北京12月15日電／據人民網報導，12月14日，國務院新聞辦公室舉行“權威部門話開局”系列主題新聞發布會，文化和旅遊部介紹加快建設文化強國、推動文化和旅遊高質量發展有關情況。“今年的旅遊市場的確可以用火爆來形容。”文化和旅遊部副部長杜江表示，今年前三季度，國內旅遊達到36.7億人次，實現旅遊收入3.7萬億元，同比分別增長75%、114%。



為堅持旅遊為民、旅遊帶動，更好滿足人民美好生活新期待，文化和旅遊部副部長盧映川介紹，文化和旅遊部推出系列政策舉措，其中包括豐富優質旅遊產品供給，發展大眾旅遊、智慧旅遊、綠色旅遊、文明旅遊；實施鄉村旅遊精品工程，8個鄉村入選聯合國世界旅遊組織“最佳旅遊鄉村”；推進旅遊公共服務，加強旅遊風景道、旅遊公廁等建設管理，改善道路交通、停車、通信、導覽等服務設施，推出更多惠民便民舉措。同時，推動文旅深度融合發展，壯大非遺旅遊、研學旅遊、城市漫步、旅遊演藝等融合業態，建設國家文化產業和旅遊產業融合發展示範區。



杜江表示，下一步，文化和旅遊部將以促進文化和旅遊消費、提升人民群眾生活品質、更好滿足人民群眾需求為切入點，從優化政策環境，解決堵點難點；推動產業融合，創新產品供給；建好平台載體，加大惠民力度三個方面做好工作。



其中，將豐富優質旅遊產品供給，完善旅遊服務，規範旅遊市場秩序，強化旅遊安全保障，打造有品質、有溫度的旅遊目的地。進一步推動文旅深度融合，提升文化品位、豐富精神內涵，培育消費新業態、新模式，推動建設“小而美”的演藝新空間，創新升級音樂節、音樂會等產品。促進劇本娛樂、旅遊演藝等新業態健康發展，促進美食、演出、運動、康養、中醫等更多領域與旅遊業融合發展，讓人們在旅行過程中感悟文化、陶冶情操、體驗生活、享受健康。



為滿足人民群眾多樣化、品質化的旅遊需求，杜江提到，“我們積極發展露營旅遊、冰雪旅遊、體育旅遊、海洋旅遊、旅遊演藝等新產品新業態。將各地旅遊產品串珠成鏈，推出了10條長江主題國家級旅遊線路、‘中國之路’十大自駕游精品線路、400多條‘鄉村四時好時光’全國鄉村旅遊精品線路以及‘讀李白游神州’主題旅遊線路、中國茶文化主題旅遊線路等。”