岳陽經濟開發區黨工委原書記文春方被雙開

中評社北京12月15日電／據新華社報導，湖南省紀委監委15日通報，日前，經湖南省委批准，湖南省紀委監委對岳陽經濟技術開發區黨工委原書記文春方嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。



經查，文春方身為黨員領導幹部，喪失理想信念，背棄初心使命，以權謀私、濫權妄為，對黨不忠誠、不老實，以串供、偽造證據等方式處心積慮對抗組織審查；無視中央八項規定精神，違規收受、贈送禮金，貪圖享樂，長期借用管理服務對象車輛；組織原則缺失，不如實報告個人有關事項；親清不分，縱容、默許親屬利用本人職務影響謀取利益，違規擁有非上市公司股份；違反生活紀律；公器私用，大搞權錢交易，利用職務便利為他人謀取利益，並非法收受巨額財物。



文春方嚴重違反黨的政治紀律、中央八項規定精神、組織紀律、廉潔紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》《中華人民共和國公職人員政務處分法》等有關規定，經湖南省紀委常委會會議研究並報湖南省委批准，決定給予文春方開除黨籍處分；由湖南省監委給予其開除公職處分；終止其湖南省第十二次黨代會代表資格；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一並移送。